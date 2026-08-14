Брачный контракт и тайная свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: что известно

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес зарегистрировала брак 11 августа в португальском Кашкайше, устроив максимально закрытую гражданскую церемонию в своем доме.

Как стало известно из документов о регистрации брака , на церемонии присутствовали всего четыре свидетеля, а также пятеро детей пары. Таким образом, свадьба прошла исключительно в кругу самых близких людей.

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Среди свидетелей были сестра Джорджины — Ивана Родригес, близкий друг футболиста Мигель Пайшао, а также испанская пара Хосе Родригес Сангиль и Моника Гонсалес Мартинес. При этом мать Роналду Долорес Авейру и его братья и сестры, судя по документу, на церемонии не присутствовали.

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Еще одной важной деталью стало то, что перед свадьбой Роналду и Родригес подписали брачный контракт. Согласно документам, супруги выбрали режим раздельного имущества — их активы остаются отдельными. Контракт был подписан в Лиссабоне за день до регистрации брака.

Сама церемония состоялась спустя почти десять лет после начала отношений пары и ровно через год после объявления о помолвке. О свадьбе Роналду и Джорджина сообщили поклонникам уже после регистрации, опубликовав фотографию своих рук с обручальными кольцами и лаконичной подписью «C❤️G».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились

Несмотря на огромный интерес публики, влюбленным удалось сохранить детали торжества в тайне. Перед церемонией вокруг свадьбы было немало слухов. В частности, поклонники были уверены, что Роналду и Джорджина могут пожениться на Мадейре. Из-за этих предположений сотни фанатов даже собрались у кафедрального собора в Фуншале, однако в итоге выяснилось, что там проходила свадьба совершенно другой пары.

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