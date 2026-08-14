Шлюбний контракт і таємне весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес: що відомо

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зареєстрували шлюб 11 серпня у португальському Кашкайші, влаштувавши максимально закриту цивільну церемонію у своєму будинку.

Як стало відомо з документів про реєстрацію шлюбу , на церемонії були присутні лише чотири свідки, а також п’ятеро дітей подружжя. Отже, весілля відбулося винятково в колі найближчих людей.

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Серед свідків були сестра Джорджини — Івана Родрігес, близький друг футболіста Мігель Пайшао, а також іспанська пара Госе Родрігес Сангіль і Моніка Гонсалес Мартінес. Водночас мати Роналду Долорес Авейру та його брати й сестри, судячи з документа, на церемонії не були присутні.

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Ще однією важливою деталлю стало те, що перед весіллям Роналду та Родрігес підписали шлюбний контракт. Згідно з документами, подружжя обрало режим роздільного майна — їхні активи залишаються окремими. Контракт було підписано в Лісабоні за день до реєстрації шлюбу.

Сама церемонія відбулася майже через десять років після початку стосунків пари та рівно через рік після оголошення про заручини. Про весілля Роналду та Джорджини повідомили шанувальникам уже після реєстрації, опублікувавши фотографію своїх рук з обручками та лаконічним підписом «C❤️G».

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися

Незважаючи на величезний інтерес громадськості, закоханим вдалося зберегти подробиці урочистості в таємниці. Перед церемонією навколо весілля ходило чимало чуток. Зокрема, шанувальники були впевнені, що Роналду та Джорджина можуть одружитися на Мадейрі. Через ці припущення сотні фанатів навіть зібралися біля кафедрального собору у Фуншалі, проте зрештою з’ясувалося, що там відбувалося весілля зовсім іншої пари.

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