Як домогтися свого в будь-якій ситуації: 12 фраз, які використовують розумні люди

Розмова / © pexels.com

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Отримання бажаного залежить не лише від прямого прохання, а й від уміння будувати довірливі стосунки. Розумні люди володіють особливими прийомами та використовують у розмовах 12 невимушених фраз, які допомагають переконувати співрозмовників без маніпуляцій.

Про це пише Your Tango.

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Є фрази, які допомагають переконувати співрозмовників без тиску та маніпуляцій. Розумні люди використовують їх у повсякденному спілкуванні, щоб відстоювати власну позицію, спрямовувати розмову в потрібне русло та водночас зберігати добрі стосунки з іншими.

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«Подивімося на це з іншого погляду»

Ця фраза передусім про співпрацю та готовність почути іншу людину. Щоб досягти бажаного, важливо не просто наполягати на власній думці, а залучати співрозмовника до обговорення та давати йому відчути значущість його позиції.

Особливо корисним такий підхід є на роботі. Експерти Harvard Business Review зазначають, що визнання внеску колег і можливість для них висловитися сприяють формуванню атмосфери співпраці. Коли люди бачать, що їхні думки та ідеї справді почуті, вони охочіше долучаються до спільного пошуку рішення.

«Я відкритий до інших ідей»

На перший погляд може здатися, що спроби спрямувати розмову у вигідний для себе бік є маніпуляцією. Проте вплив на перебіг діалогу не обов’язково означає тиск на співрозмовника.

Демонструючи відкритість до чужих думок, людина показує, що готова слухати та враховувати позицію іншого. Це допомагає створити комфортну атмосферу і водночас залишає простір для досягнення власних цілей.

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Домагатися свого не обов’язково означає діяти проти інтересів іншої людини. Здорова розмова може бути вигідною для обох сторін: співрозмовники чують одне одного, знаходять спільні рішення та водночас отримують можливість реалізувати власні потреби.

«Виходячи з цих даних, нам варто зробити ось що»

Переконливість значно зростає, коли емоційні аргументи доповнюються логікою та конкретними фактами. Саме тому розумні люди спираються не лише на власну думку, а й на дані, докази та зрозумілі аргументи.

Такий підхід допомагає сформувати враження компетентної та надійної людини. Коли пропозиція має під собою реальні підстави, співрозмовнику простіше зрозуміти її логіку та погодитися із запропонованим рішенням.

«Ось чого б я хотів/хотіла»

Авторка книги Peace from Broken Pieces Іянла Ванзант наголошує, що отримати бажане неможливо, якщо не заявити про свої потреби. Це стосується не лише особистих стосунків, а й кар’єри, поваги з боку інших та можливостей для професійного розвитку.

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Уміння чітко говорити про власні бажання допомагає відстоювати свої інтереси та створювати більше можливостей у майбутньому. Навіть якщо співрозмовник не може виконати ваше прохання одразу, він принаймні розумітиме, чого саме ви прагнете.

Водночас чітко висловлювати свої побажання не означає вимагати негайного виконання. Важливо залишатися відкритим до діалогу, проявляти терпіння та враховувати позицію іншої сторони. Саме такий баланс дозволяє ефективніше досягати власних цілей.

«Ми ніколи не дізнаємося, якщо не спробуємо»

Іноді для досягнення бажаного варто спочатку розглянути всі доступні можливості та заохотити колег або співрозмовників зробити крок назустріч. Такий підхід не завжди спрацьовує, особливо якщо йдеться про рішення, яке вигідне передусім вам і не обов’язково відповідає інтересам інших. Проте в багатьох випадках можна переконати людей, не тиснучи на них і не намагаючись контролювати їхні погляди.

Психолог Тімоті А. Кері зазначає, що неможливо одночасно отримати абсолютно все, чого хочеться. Однак під час спілкування можна відстоювати власні інтереси та водночас робити аргументи переконливішими. У цьому допомагають прості невимушені фрази, які дають змогу не відмовлятися від можливостей отримати бажане.

«Спробуймо знайти спільну мову»

Позитивний і конструктивний тон розмови допомагає створити атмосферу, у якій кожен учасник відчуває, що його позицію почули та зрозуміли. Водночас це не заважає людині відстоювати власні інтереси та рухатися до бажаного результату.

Автор і фахівець із переговорів щодо звільнення заручників Дерек Гонт вважає, що «тактична емпатія» — здатність зрозуміти позицію іншої людини, а не просто погоджуватися чи не погоджуватися з нею, — є ключем до проведення важливих розмов.

Фрази, спрямовані на пошук порозуміння, допомагають вибудувати довіру між співрозмовниками. Завдяки цьому учасники діалогу почуваються комфортніше й охочіше погоджуються на рішення, яке може бути вигідним для всіх сторін, зокрема й для вас.

«Давайте витратимо трохи часу на роздуми»

Пауза під час важливої розмови може бути корисною не лише для того, щоб заспокоїти емоції. Експерти Randi Roberts Coaching наголошують, що час на обдумування також допомагає підтримувати необхідний рівень самосвідомості та ухвалювати більш виважені рішення.

Якщо дати собі та співрозмовнику можливість спокійно проаналізувати ситуацію, рішення або власні емоції, це демонструє повагу до комфорту іншої людини. Такий підхід може позитивно позначитися і на подальшому спілкуванні.

Крім того, подібна фраза допомагає людині видаватися більш розважливою, компетентною та емпатійною. А для співрозмовника вона створює відчуття безпеки та дає можливість не ухвалювати важливих рішень під тиском моменту.

«Можете детальніше пояснити цю думку?»

Навіть коли погляди співрозмовника не збігаються з вашими, варто дати йому можливість докладніше пояснити свою позицію. Це демонструє готовність слухати та може стати важливим кроком до формування довіри.

Дослідження у сфері переговорів, зокрема робота, опублікована в Journal of Oncology Practice, свідчать, що успішні переговорники та комунікатори часто покладаються на емпатію й розуміння, а не на жорстке дотримання правил або відчуття власної переваги.

Тому іноді найкращий шлях до бажаного результату — просто дозволити іншій людині висловитися. Її думка заслуговує на увагу так само, як і ваша.

«Давайте разом попрацюємо над пошуком рішення»

Дослідження, опубліковане в Journal of Applied Psychology, показало, що одними з найефективніших підходів до розв’язання конфліктів у командах і професійному середовищі є стратегії, засновані на співпраці. Їхня суть полягає в тому, щоб кожен учасник мав можливість відкрито висловити свої потреби та взяти участь у пошуку рішення.

Той самий принцип можна застосовувати й у повсякденних особистих розмовах. Фраза про спільний пошук рішення створює простір для діалогу та допомагає зміцнювати взаєморозуміння у стосунках.

Розумні люди прагнуть не просто отримати бажане тут і зараз. Вони також хочуть, щоб партнери, друзі, близькі чи колеги почувалися почутими, важливими та шанованими в майбутньому. Саме тому поєднання компромісу й емпатії під час розмови часто стає найкращим способом досягти потрібного результату.

«Що ви про це думаєте?»

Згідно з дослідженням Гарвардської школи бізнесу, люди, які звертаються до інших за порадою чи допомогою, часто сприймаються як компетентніші та розумніші за тих, хто звик усе вирішувати самостійно.

Запитуючи співрозмовника про його погляд на ситуацію, можна змінити власне сприйняття в його очах. Такий підхід демонструє емпатію, адже дає іншій людині можливість бути почутою. Водночас він може зробити ваші аргументи переконливішими та підкреслити вашу компетентність.

«Ви були б відкриті до чогось іншого?»

Ця фраза особливо доречна тоді, коли ви пропонуєте нову ідею, висуваєте конкретне прохання або хочете змінити вже запропонований варіант. Вона не ставить співрозмовника перед фактом, а залишає місце для діалогу.

Запрошуючи людину поділитися власними пропозиціями, ви передаєте їй частину ініціативи та показуєте готовність враховувати її позицію.

Такий крок дозволяє уникнути враження, що ви думаєте лише про власні інтереси. Навпаки, демонстрація відкритості допомагає сформувати довіру, яка значно полегшує досягнення бажаного результату.

«Ось що я почув/почула від вас. Я правильно зрозумів/зрозуміла?»

Ця проста фраза є важливим складником активного слухання. Вона допомагає не лише зробити діалог конструктивнішим, а й показує співрозмовнику, що його слова справді почули та намагаються правильно зрозуміти.

Коли людині не потрібно постійно пояснювати свою позицію або доводити, що її почули, вона значно охочіше сприймає думки та пропозиції інших. Це, своєю чергою, підвищує шанси на співпрацю та досягнення спільної мети.

Розумні люди добре володіють навичками активного слухання, поєднуючи слова, інтонацію та інші невербальні сигнали. Така комунікація демонструє повагу до співрозмовника й допомагає створити міцну основу для довірливих стосунків, у яких простіше відстоювати власні інтереси.

До слова, раніше повідомлялося про те, що психопати та маніпулятори використовують поверхневу чарівність і відсутність емпатії для прихованого контролю. На початку стосунків вони активно підлаштовуються під бажання та інтереси партнера, застосовуючи «бомбардування любов’ю» — надмірну увагу і швидке зближення, після чого різко стають холодними чи відстороненими. Ось, якими є основні інструменти їхнього впливу.

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