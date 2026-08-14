Відомий український актор приголомшив доходами: скільки отримує Олексій Суровцев за знімальний день

Олексій Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Український актор Олексій Суровцев відверто розповів про свої заробітки в шоубізнесі та зізнався, скільки сьогодні може отримувати за один знімальний день.

Зірка пригадав, яким був його фінансовий стан у період професійних занять танцями. Тоді він регулярно їздив на гастролі. Один тур міг тривати два-три місяці. За цей час Суровцев заробляв достатньо, аби дозволити собі великі покупки. Зокрема, після одного з турів він разом із колегами придбав автомобіль із салону. Також у нього була трикімнатна квартира в Дніпрі.

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«Було таке, що ми поїхали на гастролі й купили машину. За тур, місяці два-три. У нас була гарна машина, яку ми купили з салону. Середній сегмент, не супер-VIP, але гарна машина з салону. У нас була трикімнатна квартира в Дніпрі, теж гарна. Я завжди заробляв нормально. Не шикував, але мені на життя вистачало», — зізнається актор у інтерв’ю РБК-Україна.

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Олексій Суровцев / © скриншот з відео

Зараз основним джерелом доходу для Суровцева стало акторство. Водночас артист наголошує, що ця професія не гарантує стабільного заробітку. За його словами, сьогодні актор може мати кілька зйомок, а завтра залишитися без роботи. Саме тому він намагається використовувати також свою популярність та впізнаваність.

«Але насправді акторство — це дуже нестабільна історія. Не можна жити тільки за рахунок акторства. Потрібно свою впізнаваність, популярність, публічність якось використовувати», — ділиться Суровцев.

Олексій Суровцев / © скриншот з відео

Водночас артисту вдалося отримати доволі стабільну роботу на телебаченні: вже близько шести років він знімається в одному продакшені у двох серіалах, де за його плечима вже близько 600 епізодів.

Та найбільше уваги привертає сума, яку актор може отримати безпосередньо за знімальний день. За словами Суровцева, його середній гонорар становить близько 15 тисяч гривень, хоча остаточна сума залежить від конкретного проєкту та ролі.

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«Коли як. У середньому знімальний день, це десь тисяч 15 гривень. Іноді більше буває, іноді менше. Взагалі до тебе приходять, знаючи, скільки ти в середньому коштуєш, і ти вже дивишся, наскільки тобі цікава роль. Якщо тобі цікавий цей проєкт чи роль, ти можеш трошки демпінгувати свою ціну. А іноді за всі гроші світу не хочеш там зніматися», — додає Олексій.

Олексій Суровцев / © скриншот з відео

Артист також пояснив, що розмір гонорару не завжди є вирішальним під час вибору роботи. Якщо йому справді цікаві проєкт або персонаж, він може погодитися на меншу суму. Водночас бувають ролі, від яких Суровцев відмовиться навіть за дуже високий гонорар.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суровцев здивував, як став стриптизером та скільки заробляв за ніч.

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