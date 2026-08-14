Известный украинский актер поразил своими доходами: сколько получает Алексей Суровцев за съемочный день

Алексей Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

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Украинский актер Алексей Суровцев откровенно рассказал о своих доходах в шоу-бизнесе и признался, сколько сегодня может зарабатывать за один съемочный день.

Звезда вспомнил, каково было его финансовое положение в период профессиональной танцевальной карьеры. Тогда он регулярно ездил на гастроли. Один тур мог длиться два-три месяца. За это время Суровцев зарабатывал достаточно, чтобы позволить себе крупные покупки. В частности, после одного из туров он вместе с коллегами купил автомобиль в автосалоне. Также у него была трехкомнатная квартира в Днепре.

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«Было так, что мы поехали на гастроли и купили машину. За тур, месяца два-три. У нас была хорошая машина, которую мы купили в автосалоне. Средний сегмент, не супер-VIP, но хорошая машина из автосалона. У нас была трехкомнатная квартира в Днепре, тоже хорошая. Я всегда зарабатывал нормально. Не жил на широкую ногу, но мне на жизнь хватало», — признается актёр в интервью РБК-Украина.

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Алексей Суровцев / © скриншот с видео

Сейчас основным источником дохода для Суровцева стала актерская деятельность. В то же время артист отмечает, что эта профессия не гарантирует стабильного заработка. По его словам, сегодня у актера может быть несколько съемок, а завтра он может остаться без работы. Именно поэтому он старается использовать также свою популярность и узнаваемость.

«Но на самом деле актерская профессия — это очень нестабильное дело. Нельзя жить только за счет актерской работы. Нужно как-то использовать свою узнаваемость, популярность и публичность», — делится Суровцев.

Алексей Суровцев / © скриншот с видео

В то же время артисту удалось найти довольно стабильную работу на телевидении: уже около шести лет он снимается в одной продюсерской компании в двух сериалах, где на его счету уже около 600 эпизодов.

Но больше всего внимания привлекает сумма, которую актер может получить непосредственно за съемочный день. По словам Суровцева, его средний гонорар составляет около 15 тысяч гривен, хотя окончательная сумма зависит от конкретного проекта и роли.

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«По-разному. В среднем за съемочный день получается где-то 15 тысяч гривен. Иногда бывает больше, иногда меньше. Вообще к тебе обращаются, зная, сколько ты в среднем стоишь, и ты уже смотришь, насколько тебе интересна роль. Если тебе интересен этот проект или роль, ты можешь немного снизить свою цену. А иногда ни за какие деньги мира не хочешь там сниматься», — добавляет Алексей.

Алексей Суровцев / © скриншот с видео

Артист также пояснил, что размер гонорара не всегда является решающим фактором при выборе работы. Если ему действительно интересны проект или персонаж, он может согласиться на меньшую сумму. В то же время бывают роли, от которых Суровцев откажется даже за очень высокий гонорар.

Напомним, недавно Алексей Суровцев удивил всех рассказом о том, как стал стриптизером и сколько зарабатывал за ночь.

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