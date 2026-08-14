С чем не стоит сочетать картофель: любимое блюдо может начать «гнить» в вашем кишечнике

С чем не стоит есть картофель / © www.freepik.com/free-photo

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Картофель — один из самых популярных гарниров, который часто подают вместе с мясом. Однако питательность и калорийность такого блюда в значительной степени зависят от того, как именно приготовлены продукты. Особенно тяжелым для пищеварения может быть сочетание картофеля фри или пюре с большим количеством масла и жирного мяса.

Об этом сообщило венгерское издание Egészség Kalauz.

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С чем лучше не сочетать картофель

Картофель со стейком, свининой или другим мясом — привычное блюдо для многих семей, в частности в странах Центральной Европы. Однако наибольшую нагрузку на пищеварение может создавать не само сочетание картофеля и мяса, а большое количество жира в таком блюде.

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Например, если мясо жарят в большом количестве масла, а к нему подают картошку фри или пюре со сливочным маслом или жирными сливками, калорийность такого приема пищи значительно возрастает. Избыток жира также может замедлять опорожнение желудка.

После обильной порции такой пищи люди с чувствительным пищеварением могут испытывать тяжесть и переполнение в желудке. Также возможны вздутие живота, усиленное газообразование и отрыжка. Среди возможных последствий в материале упоминается и запор.

В то же время нет оснований отказываться от картофеля с мясом только из-за самого сочетания этих продуктов. Организм человека способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы.

Гораздо большее значение имеют размер порции, жирность мяса, способ приготовления картофеля и индивидуальная реакция организма.

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Чем полезен картофель

Сам по себе картофель может оставаться частью сбалансированного рациона. Помимо углеводов, он содержит ряд необходимых организму веществ. Среди них — калий, магний, фосфор, кальций, железо, цинк и медь.

В картофеле также содержатся витамины, в частности витамин С и витамины группы В — тиамин, рибофлавин и пиридоксин. Кроме того, в его состав входят полифенолы, фенольные соединения и каротиноиды.

Еще один компонент картофеля — резистентный крахмал. Он отличается от обычного тем, что не полностью переваривается и не всасывается в тонком кишечнике. Часть такого крахмала попадает в толстый кишечник, где становится субстратом для кишечных бактерий.

Увеличить количество резистентного крахмала можно благодаря охлаждению уже приготовленного картофеля. После того как продукт остынет, часть крахмала изменяет свою структуру в результате ретроградации. Частично эта структура может сохраниться и после повторного разогрева.

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Однако это не означает, что охлажденный картофель автоматически становится низкокалорийным или «диетическим». Как и раньше, важную роль играют размер порции, способ приготовления и продукты, которые употребляются вместе с ним.

Какой картофель лучше есть

От способа приготовления во многом зависит, каким в итоге получится блюдо. Вареный картофель обычно содержит меньше добавленного жира по сравнению с тем, который готовят во фритюре. Еще одним вариантом является запекание в духовке с небольшим количеством масла.

Картофельное пюре также может значительно различаться по калорийности в зависимости от рецепта. Если в него щедро добавлять сливочное масло, жирные сливки или другие жирные продукты, калорийность готового блюда будет расти.

Влияет и структура продукта. Пюре, как правило, усваивается быстрее, чем картофель, подвергшийся меньшей механической обработке. В то же время то, как картофель повлияет на уровень сахара в крови, зависит сразу от нескольких факторов — сорта, способа термической обработки, текстуры и других продуктов в составе блюда.

С чем лучше сочетать картофель

Сбалансировать блюдо с картофелем можно с помощью овощей. К нему можно подавать свежие салаты, капусту, брокколи, помидоры, огурцы или перец. Таким образом, рацион будет дополнительно содержать клетчатку, витамины и минералы.

Необязательно сочетать картофель именно с жирным мясом. Источником белка могут служить нежирная птица, рыба, яйца, бобовые и другие растительные продукты.

Как хранить картофель

Важно также правильно хранить картофель. Появление зеленоватого оттенка, выраженного горького вкуса или значительного количества ростков может свидетельствовать о повышенном содержании гликоалкалоидов, в том числе соланина и чаконина.

Если ростков немного, их вместе с позеленевшими участками рекомендуется удалить. Однако картофель, который сильно позеленел, стал горьким или значительно пророс, лучше не употреблять.

Для хранения подходит прохладное, сухое, тёмное и хорошо проветриваемое место. Под воздействием света картофель быстрее зеленеет, тогда как избыточное тепло способствует его прорастанию.

Напомним, ранее мы сообщали, кому следует отказаться от употребления лука, ведь некоторые люди не могут усваивать фукозу — один из углеводов, входящих в состав этого овоща.

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