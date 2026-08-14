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- Гламур
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28-летняя дочь Кузьмы назвала единственную причину, из-за которой откладывает беременность: "Это все сложно"
Барбара Кузьменко уже семь лет замужем, однако пока не решается на рождение первенца.
Дочь легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) — Барбара Кузьменко — откровенно рассказала о личной жизни и планах на материнство.
Она призналась, что пока не готова становиться мамой и назвала главную причину такого решения. В проекте «Наодинці з Гламуром» Барбара рассказала, что они с мужем пока не планируют детей. По ее словам, решение напрямую связано с полномасштабной войной в Украине.
28-летняя дочь Кузьмы призналась, что из-за регулярных обстрелов постоянно испытывает тревогу. Именно поэтому ей сложно представить себя ответственной не только за свою жизнь, но и за маленького ребенка.
«К сожалению, детей в этот период не планируем из-за того, что сейчас происходит. Это все очень сложно. Я довольно тревожная, потому не знаю, как бы я с тем ребенком бегала в подвалы. С другой стороны, понимаю, что время проходити такая жизнь», — поделилась Барбара в разговоре с Анной Севастьяновой.
При этом 27-летняя Кузьменко не исключает, что со временем ее отношение к материнству может измениться. Но пока она не хочет спешить с таким важным решением, пока в стране идет война.
Барбара Кузьменко состоит в браке с Виктором Туром. Пара официально поженилась в 2019 году. Супруги развивают совместные бизнесы и вместе заботятся о домашнем любимце.
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина посмотрела документальный фильм «Кузьма: Страшно веселий» и сделала болезненное признание. Она назвала вещь, которую не замечала при жизни музыканта.