28-летняя дочь Кузьмы назвала единственную причину, из-за которой откладывает беременность: "Это все сложно"

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Дочь легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) — Барбара Кузьменко — откровенно рассказала о личной жизни и планах на материнство.

Она призналась, что пока не готова становиться мамой и назвала главную причину такого решения. В проекте «Наодинці з Гламуром» Барбара рассказала, что они с мужем пока не планируют детей. По ее словам, решение напрямую связано с полномасштабной войной в Украине.

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28-летняя дочь Кузьмы призналась, что из-за регулярных обстрелов постоянно испытывает тревогу. Именно поэтому ей сложно представить себя ответственной не только за свою жизнь, но и за маленького ребенка.

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«К сожалению, детей в этот период не планируем из-за того, что сейчас происходит. Это все очень сложно. Я довольно тревожная, потому не знаю, как бы я с тем ребенком бегала в подвалы. С другой стороны, понимаю, что время проходити такая жизнь», — поделилась Барбара в разговоре с Анной Севастьяновой.

Барбара Кузьменко и ее муж Виктор / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

При этом 27-летняя Кузьменко не исключает, что со временем ее отношение к материнству может измениться. Но пока она не хочет спешить с таким важным решением, пока в стране идет война.

Барбара Кузьменко состоит в браке с Виктором Туром. Пара официально поженилась в 2019 году. Супруги развивают совместные бизнесы и вместе заботятся о домашнем любимце.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина посмотрела документальный фильм «Кузьма: Страшно веселий» и сделала болезненное признание. Она назвала вещь, которую не замечала при жизни музыканта.

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