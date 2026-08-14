Украинцам отказывают в защите в ЕС: как заработали новые правила получения временного статуса

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Украинский сегмент соцсетей заполонили видео украинцев, которые не могут получить статус временной защиты в странах-членах Европейского Союза. Хотя еще несколько недель назад официальные органы ряда государств ЕС предупреждали, что в соответствии с изменениями на уровне блока, военнообязанные украинцы больше не смогут получить временную защиту. В частности, об этом заявляли в Чехии, Финляндии, Нидерландах, Швеции и многих других странах.

О каких изменениях идет речь? 5 августа в Официальном журнале ЕС опубликовали решение Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Но с важными изменениями, отраженными в пункте 17 этого решения:

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«… временную защиту следует давать только лицам, которые могут предоставить органам власти государства-члена доказательства, что они, где это возможно, выполняют свои военные обязательства».

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ТСН.ua уже писал, что после публикации решения Совета ЕС в Официальном журнале оно автоматически вступает в силу. То есть, от 5 августа, если иное не предусмотрено решениями национальных органов государств-членов, вновь прибывшие граждане Украины, подлежащие призыву, должны доказать исполнение своих воинских обязанностей, чтобы получить статус временной защиты.

Что сейчас происходит с процедурой получения статуса временной защиты в ЕС? Какие уточняющие документы требуют? И касается ли это женщин? Читайте в материале ТСН.ua.

Много нареканий на Испанию: что происходит на самом деле

Сейчас в соцсетях очень много сообщений и видео украинцев, адвокатов или юристов об отказах в получении временной защиты в ЕС. Большинство касается именно Испании. В таких сообщениях и видео люди приводят фото распечатанного документа из соответствующих официальных испанских органов о «новом режиме предоставления новых статусов временной защиты от 5 августа 2026». Речь идет именно об украинских мужчинах призывного возраста, которые для получения временной защиты должны доказать законные основания пересечения границы.

Это обычно штамп в паспорте и распечатанный документ из «Резерв+», переведенный на испанский. При личной подаче документов приложение «Резерв+» также необходимо открыть, чтобы сотрудник мог перейти по QR-коду и увидеть подлинность бумаг. Однако в соцсетях распространились сообщения, хотя со временем достоверность этих случаев никто так и не подтвердил, что даже у женщин в Мадриде просили предъявить «Резерв+».

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В то же время, например, в Аликанте, Барселоне и Валенсии как женщины, так и мужчины получали временную защиту по-прежнему. Хотя по украинскому законодательству, как известно, есть и военнообязанные женщины. Так что в отношении таких случаев, по словам юристов в разных странах ЕС, еще предстоят дополнительные официальные разъяснения как со стороны украинских, так и соответствующих европейских органов.

Действительно, сейчас в соцсетях очень много сообщений о том, на каких основаниях согласовывают или отказывают новоприбывшим украинским мужчинам призывного возраста в получении временной защиты. В Threads многие делятся опытом об отказе даже на основаниях легального пересечения границы. Например, если есть отсрочка от призыва по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам (в том числе, если на иждивении родителей трое и более детей до 18 лет), обучение, научную деятельность или бронирование.

Однако во многих таких комментариях об отказе в Threads и других соцсетях не указана страна. В некоторых речь именно об Испании и Чехии. Некоторые даже пишет, что при надлежащем пересечении границы (то есть, имея соответствующий штамп в паспорте), если в «Резерв+» написан «военнообязанный», во временной защите тоже отказывают. Правда, юристы и адвокаты подчеркивают, что такие случаи можно обжаловать, особенно после того, как официальные органы государств-членов ЕС предоставят разъяснение, смогут ли украинские граждане подаваться на получение статуса временной защиты, перейдя границу легально, однако имея в «Резерв+» запись «военнообязанную».

Что делать в случае отказа: дальнейшая легализация или депортация

В немецком городе Бонн на уровне соответствующих миграционных органов все пока происходит по-прежнему. По крайней мере, так ТСН.ua рассказали работники соответствующих служб, которые помогают украинцам. А вот на официальный запрос в Федеральном министерстве внутренних дел Германии ТСН.ua ответили, что с 5 августа 2026 года военнообязанные украинцы не имеют права на временную защиту, если не могут доказать легальный выезд из Украины или что они освобождены от военной службы.

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Нововведение не касается украинцев, уже пользующихся временной защитой, или въехавших в Германию до 31 июля 2026 года, когда вступила в силу статья 2 имплементационного решения (ЕС) 2026/1912, которая определяет новые ограничения по предоставлению временной защиты новоприбывшим военнообязанным гражданам. Правда, большинство стран берут за счет именно 5 августа 2026 года — следующий день после публикации соответствующих изменений в Официальном журнале ЕС.

«Кроме того, представление заявления о предоставлении убежища в целом возможно, и затем оно будет рассматриваться в каждом частном случае Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF). Однако сам факт прохождения военной службы в Украине не является основанием для предоставления убежища», — добавили в Федеральном министерстве внутренних дел Германии.

Действительно, в случае отказа во временной защите человек может апеллировать к получению убежища. И в случае незаконного пересечения границы возникает еще одна опасность — депортация. К тому же украинцы должны помнить, что находиться по безвизу в странах-членах ЕС можно только 90 дней. А рассмотрение заявления на получение убежища может занять и дольше. Вдобавок, ТСН.ua уже писал, что согласно новому постановлению Кабмина, украинские консульства за рубежом прекратят предоставлять услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов. Однако это положение вступит в силу только в феврале 2027 года.

ТСН.ua также обратился с соответствующими запросами в Еврокомиссию и МВД Испании. Мы опубликуем ответы, как только их получим. В частности, мы ставили вопрос о том, на каких основаниях происходят отказы в предоставлении временной защиты как украинским мужчинам, так и женщинам (если такие случаи есть), и как они могут легализоваться в странах-членах ЕС другим способом.

Однако по Испании нужно также отдельно добавить, что это одна из первых стран в ЕС, которая начала выдавать украинцам национальные виды на жительство. Это не массовый автоматический переход по временной защите. Речь идет о возможности подать заявление на другой вид вида на жительство в Испании на основе трудоустройства, предпринимательской деятельности, обучения, воссоединения семьи и т.д. При этом период пребывания под временной защитой засчитывается в общий срок, необходимый для получения долгосрочного вида на жительство. Так что еще и с этим может быть связано большое количество сообщений и видео украинцев в соцсетях относительно отказов в получении временной защиты. Ведь некоторые украинцы, уже имея такой статус в других странах, решили направиться на национальный статус еще и в Испании.

В МВД Чехии ТСН.ua ответили, что граждане Украины могут продолжать подавать заявления на временную защиту в Чешской Республике, если они имеют на это право, то есть проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, а впоследствии покинули ее в связи с российским вторжением.

«Заявление могут не принять, либо защита может быть не предоставлена, в частности, если заявитель не относится к квалификационной группе, не подает заявление лично, либо уже получил временную или международную защиту в другом государстве-члене ЕС, либо имеет другой статус проживания, исключающий предоставление временной защиты. В некоторых случаях возможно исключение, например, из-за воссоединения семьи», — отмечают в МВД Чехии.

В ведомстве подчеркивают, что другие причины могут включать обстоятельства, связанные с безопасностью или серьезными уголовными преступлениями, угрозу государственной безопасности, окончательный обвинительный приговор за особо тяжкое преступление или предоставление ложной информации или сокрытие существенных фактов.

«Для заявлений, поданных от 5 августа 2026 года, особые требования также применяются к лицам от 18 до 60 лет, которые проходят военную службу в Украине. Они должны предоставить подтверждение своего статуса и военной службы в установленном порядке. Это условие распространяется на первые и повторные заявления, а также заявления с целью проживания семьи», — подытожили в МВД Чехии.

Дата публикации 17:36, 26.06.26 Количество просмотров 58 Мужчинам начнут отказывать?! ЕС готовит скандальную поправку для украинских беженцев

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