"Воспитание" закончилось больницей: пьяный офицер ТЦК избил солдата на Ивано-Франковщине — подробности

Офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области / © Государственное бюро расследований

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В Ивано-Франковской области ГБР задержал заместителя командира роты районного ТЦК. Нетрезвый чиновник избил подчиненного военного, из-за чего он попал в больницу и нуждается в операции.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Избиение солдата в ТЦК в Ивано-Франковской области: детали инцидента

По данным следствия, произошедшее произошло в помещении одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 13 августа около 05:00 в медицинское учреждение доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Пострадавший сообщил, что получил травму из-за действий заместителя начальника роты.

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«По данным следствия, офицер ночью приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил „воспитать“ солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу», — отметили в ГБР.

Отмечается, что из-за избиения военный получил тяжелую травму плеча — разрыв ключевого сустава. Он был госпитализирован для проведения операции. То, что офицер был нетрезв, подтвердили свидетели и тест, который обнаружил 0,69 промилле алкоголя.

Офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области / © Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит за избиение подчиненного

Следователи ГБР уже допросили потерпевшего и свидетелей, провели следственные эксперименты и изъяли медицинские и военные документы. Задержанному офицеру объявили подозрение в превышении служебных полномочий в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области / © Государственное бюро расследований

В настоящее время ГБР обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, а процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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Напомним, правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК и СП при получении 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды при содействии во избежании мобилизации.

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