Офицер сбежал из воинской части на третий день после мобилизации: он ошеломил своим объяснением

В Днепре офицер скрылся в северо-западном направлении / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Днепре к 5 годам лишения свободы приговорили старшего лейтенанта, сбежавшего в СОЧ сразу после мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Соборного районного суда г. Динпра.

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Три дня «службы» и побег домой

Согласно материалам судебного дела, в апреле 2025 года житель Днепра, имевший звание старшего лейтенанта запаса, прошел ВЛК и был призван на военную службу в рамках мобилизации.

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7 апреля 2025 года мужчина прибыл в воинскую часть, где был назначен на должность заместителя командира ремонтной роты автомобильной техники. Однако уже утром 10 апреля 2025 года он не явился на утренний строй личного состава и самовольно покинул место дислокации подразделения.

После побега офицер спокойно проживал в собственном доме в Днепре и проводил время по своему усмотрению. Сотрудники полиции задержали его только 15 ноября 2025 года — спустя более 7 месяцев после побега.

Версии обвиняемого: от микроавтобуса с черными номерами до «флагов ДНР»

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину в полной мере и изложил свою версию событий. По его словам:

В августе (хотя события произошли в апреле) он якобы вышел из дома за сигаретами, где его задержали неизвестные в микроавтобусе с черными номерами и отвезли в ТЦК.

В воинской части его якобы «привязали к столбу и избивали три дня», требуя подписать неизвестные документы.

Заявил, что не считает себя военнообязанным, ведь проходил военную подготовку ещё во времена СССР и «присягу независимой Украине не складывал».

Свой побег он объяснил тем, что из-за «перевернутых флагов на шевронах» заподозрил, будто попал не в ВСУ, а к военнослужащим так называемой «ДНР» (несмотря на то, что часть дислоцировалась на подконтрольной Украине территории Днепропетровской области).

В то же время обвиняемый признал, что за 7 месяцев пребывания в бегах ни разу не обращался в полицию, ГБР или к врачам по поводу «избиения», а также не оспаривал свою мобилизацию.

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Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Что рассказали свидетели

Суд допросил командование части и изучил письменные доказательства, которые полностью опровергли слова беглеца.

Начальник юридической службы и командир батальона показали, что мужчина прибыл на службу в рамках мобилизации, составил рапорт о вступлении в должность и приступил к исполнению обязанностей. Никаких жалоб на избиение, психологическое давление или недовольство мобилизацией он не высказывал.

Командиры отметили, что за три дня пребывания в части офицер демонстрировал халатность, недисциплинированность и уклонялся от выполнения приказов.

Что касается присяги: суд подчеркнул, что в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» человек приобретает статус военнослужащего с момента отправки из ТЦК в часть. Отсутствие бумажного бланка присяги не освобождает лицо офицерского состава от обязанности защищать Родину.

Суд расценил версии о «избиении» и «флагах ДНР» как попытку уйти от уголовной ответственности, подчеркнув, что за 7 месяцев мужчина не предпринял ни одной попытки вернуться в армию или обжаловать действия ТЦК.

Решение суда

Соборный районный суд города Днепра признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление места службы военнослужащим в условиях военного положения продолжительностью более трёх суток).

По решению суда:

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Назначено наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы ;

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу.

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