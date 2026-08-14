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"Виховання" закінчилося лікарнею: п’яний офіцер ТЦК побив солдата на Івано-Франківщині — подробиці
П’яний офіцер ТЦК побив військового серед ночі. ДБР уже його затримало.
В Івано-Франківській області ДБР затримало заступника командира роти районного ТЦК. Нетверезий посадовець побив підлеглого військового, через що той потрапив до лікарні та потребує операції.
Про це повідомили в Державного бюро розслідувань.
Побиття солдата в ТЦК на Івано-Франківщині: деталі інциденту
За даними слідства, подія сталася в приміщенні одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 13 серпня близько 05:00 до медичного закладу доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. Потерпілий повідомив, що зазнав травмування через дії заступника начальника роти.
«За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив „виховати“ солдата, який у цей час ніс службу в наряді. Він принижував підлеглого, демонстрував свою зверхність та застосував до нього фізичну силу», — зауважили в ДБР.
Зазначається, що через побиття військовий отримав важку травму плеча — розрив ключичного суглоба. Його госпіталізували для проведення операції. Те, що офіцер був нетверезим, підтвердили свідки та тест, який виявив 0,69 проміле алкоголю.
Яке покарання загрожує за побиття підлеглого
Слідчі ДБР уже допитали потерпілого та свідків, провели слідчі експерименти й вилучили медичні та військові документи. Затриманому офіцеру оголосили підозру в перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо, правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізації.