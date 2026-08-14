Офіцер ТЦК побив солдата на Івано-Франківщині / © Державне бюро розслідувань

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В Івано-Франківській області ДБР затримало заступника командира роти районного ТЦК. Нетверезий посадовець побив підлеглого військового, через що той потрапив до лікарні та потребує операції.

Про це повідомили в Державного бюро розслідувань.

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Побиття солдата в ТЦК на Івано-Франківщині: деталі інциденту

За даними слідства, подія сталася в приміщенні одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 13 серпня близько 05:00 до медичного закладу доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. Потерпілий повідомив, що зазнав травмування через дії заступника начальника роти.

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«За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив „виховати“ солдата, який у цей час ніс службу в наряді. Він принижував підлеглого, демонстрував свою зверхність та застосував до нього фізичну силу», — зауважили в ДБР.

Зазначається, що через побиття військовий отримав важку травму плеча — розрив ключичного суглоба. Його госпіталізували для проведення операції. Те, що офіцер був нетверезим, підтвердили свідки та тест, який виявив 0,69 проміле алкоголю.

Офіцер ТЦК побив солдата на Івано-Франківщині / © Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує за побиття підлеглого

Слідчі ДБР уже допитали потерпілого та свідків, провели слідчі експерименти й вилучили медичні та військові документи. Затриманому офіцеру оголосили підозру в перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Офіцер ТЦК побив солдата на Івано-Франківщині / © Державне бюро розслідувань

Наразі ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Нагадаємо, правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізації.

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