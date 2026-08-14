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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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123
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28-річна донька Кузьми назвала єдину причину, через яку відкладає вагітність: "Це все складно"

Барбара Кузьменко вже сім років заміжня, однак поки не наважується на народження первістка.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Донька легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) — Барбара Кузьменко — відверто розповіла про особисте життя та плани щодо материнства.

Вона зізналася, що наразі не готова ставати мамою, і назвала головну причину такого рішення. У проєкті «Наодинці з Гламуром» Барбара розповіла, що вони з чоловіком поки не планують дітей. За її словами, рішення безпосередньо пов’язане з повномасштабною війною в Україні.

28-річна донька Кузьми зізналася, що через регулярні обстріли постійно відчуває тривогу. Саме тому їй складно уявити себе відповідальною не лише за власне життя, а й за маленьку дитину.

«На жаль, дітей у цей період не плануємо через те, що зараз відбувається. Це все дуже складно. Я досить тривожна, то не знаю, як би я з тією дитиною бігала у підвали. З іншого боку, розумію, що час минає й життя таке», — поділилася Барбара у розмові з Анною Севастьяновою.

Барбара Кузьменко та її чоловік Віктор / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Барбара Кузьменко та її чоловік Віктор / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Водночас 27-річна Кузьменко не виключає, що з часом її ставлення до материнства може змінитися. Та наразі ж вона не хоче поспішати з таким важливим рішенням, поки в країні триває війна.

Барбара Кузьменко перебуває у шлюбі з Віктором Туром. Пара офіційно одружилася 2019 року. Подружжя розвиває спільні бізнеси та разом піклується про домашнього улюбленця.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна переглянула документальний фільм «Кузьма: Страшно веселий» і зробила болісне зізнання. Вона назвала річ, яку не помічала за життя музиканта.

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