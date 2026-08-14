"Євробачення-2027": стало відомо, де відбудеться конкурс — місто на березі Чорного моря

"Євробачення-2027", DARA / © Associated Press

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Після перемоги болгарської співачки DARA на «Євробаченні-2026» право провести конкурс 2027 року дісталося Болгарії.

Тепер організатори офіційно оголосили й місто-господаря — ним став курортний Бургас на узбережжі Чорного моря. Саме там облаштують головну арену конкурсу, а тисячі єврофанів з різних країн приїдуть до Болгарії, аби наживо побачити грандіозні шоу. Бургас випередив столицю Софію у відборі міста-господаря, пише EBU.

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За рішенням Європейської мовної спілки, ключовою локацією стане «Арена Бургас». Вибір міста пояснили його інфраструктурою, можливостями для проведення масштабних заходів та перспективою представити Бургас мільйонам глядачів у всьому світі.

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«Бургас вносить у пісенний конкурс „Євробачення“ щось справді особливе», — зазначив директор конкурсу Мартін Грін.

Він також наголосив на особливій атмосфері міста, назвавши Бургас гостинним місцем із розвиненою музичною та культурною сценою, яке має все необхідне для прийому міжнародної «євросім’ї».

Відомі вже й дати проведення конкурсу. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, другий — 13 травня, а грандіозний фінал запланований на 15 травня. Таким чином, наступного року «Євробачення» відзначить 71-річчя.

Нагадаємо, перемогу Болгарії на цьогорічному конкурсі принесла співачка DARA з піснею «Bangaranga». Вона випередила головних фаворитів — представників Фінляндії та Австралії. Україну на «Євробаченні-2026» представляла LELЕKA, яка посіла дев’яте місце.

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Проведення конкурсу стане для Болгарії не лише великою музичною подією, а й можливістю привернути увагу туристів до країни. Як зазначають в EBU, міста-господарі «Євробачення» можуть отримувати значний економічний ефект завдяки напливу гостей та міжнародній увазі.

Водночас рішення провести конкурс у Болгарії раніше було не таким очевидним. Після перемоги DARA в країні точилися дискусії щодо вартості масштабного заходу та можливого навантаження на державний бюджет. Зрештою організатори все ж підтвердили проведення конкурсу в країні.

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