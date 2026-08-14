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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1551
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Ліги сміху" розлучається після 14 років шлюбу на тлі чуток про зради дружини

Родина не виносила негаразди у шлюбі, але однаково давала гучні приводи для обговорень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Віктор Гевко

Віктор Гевко / © скриншот з відео

Відомий український комік і зірка «Ліги сміху» Віктор Гевко та його дружина Наталія вирішили офіційно розірвати шлюб.

Про це стало відомо з інформації про заплановане судове засідання, оприлюдненої на сайті Тернопільського міськрайонного суду. Позивачкою у справі зазначена Наталія Гевко, а відповідачем — її чоловік Віктор. Розгляд справи призначений на 17 серпня 2026 року.

Віктор Гевко розлучається / © tem.te.court.gov.ua

Віктор Гевко розлучається / © tem.te.court.gov.ua

Схоже, до офіційного рішення подружжя прийшло не раптово. Судячи з публікацій Наталії в соцмережах, останнім часом вони вже не жили разом. Жінка активно показує власне життя та відпочинок, однак спільні з Віктором моменти у її фотоблогу давно не з'являються.

Водночас ані комік, ані його дружина поки не розкривали причину, через яку вирішили поставити крапку у шлюбі. Так само вони не давали жодних коментарів.

Втім, сімейні проблеми пари привертали увагу ще кілька років тому. 2020 року особисте життя Гевків опинилося в центрі гучного скандалу після того, як Віктор став учасником бійки в Тернополі та отримав травми.

Тоді у Мережі почали ширитися чутки, що причиною конфлікту могла стати ймовірна зрада Наталії. Чоловіка, з яким у Гевка стався конфлікт, нібито називали її можливим коханцем. Водночас жодних підтверджень цієї версії не було.

Віктор Гевко з родиною

Віктор Гевко з родиною

Пізніше Віктор Гевко згадував резонансну історію в інтерв'ю Славі Дьоміну. Втім, гуморист не став прямо відповідати на запитання, чи справді йшлося про зраду дружини, і не виносив подробиці сімейного життя на публіку.

Тепер же стало відомо, що подружжя офіційно готується завершити свої стосунки. Чи пов'язане нинішнє рішення з подіями минулих років — невідомо.

Зазначимо, Віктор Гевко став відомим завдяки гумористичним проєктам «Одного разу під Полтавою», «Країна У», «Казки У» та участі в «Лізі сміху». Він також працює як телеведучий, актор і сценарист.

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