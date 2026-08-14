ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Лавров відкинув перемир’я в Україні, приплівши сюди "дідів і прадідів": що заявив

Сергій Лавров наголосив на продовженні бойових дій та пригрозив посиленням атак.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров категорично виключив можливість перемир’я та заморожування бойових дій в Україні. Москва натомість має намір посилити удари по західній військовій допомозі Києву.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Лавров зазначив, що зупинятися треба тоді, коли є довгострокове, надійне, стійке врегулювання.

«Якщо ми зараз раптом зупинилися б на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати«, — озвучив пропагандистську тезу очільник МЗС Росії.

Крім того, він зазначив, що РФ посилить методи руйнування всього, що підживлює військову машину Україну з боку західних країн.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Україна через посередника запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі на тлі загроз світовій продовольчій безпеці та чекає на відповідь. Водночас у МЗС Росії заявили, що жодних офіційних пропозицій не отримували.

Зауважимо, у Міноборони Росії відкинули мирні пропозиції та пригрозили Україні блекаутами й холодом взимку, опублікувавши фото з «Шахедом» і підписом «Взимку вам буде „заморозка“». У відповідь керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що на росіян чекає «дзеркальна» відповідь і вони самі взимку залишаться без світла та тепла.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie