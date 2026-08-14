Лавров відкинув перемир’я в Україні, приплівши сюди "дідів і прадідів": що заявив

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров категорично виключив можливість перемир’я та заморожування бойових дій в Україні. Москва натомість має намір посилити удари по західній військовій допомозі Києву.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

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Лавров зазначив, що зупинятися треба тоді, коли є довгострокове, надійне, стійке врегулювання.

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«Якщо ми зараз раптом зупинилися б на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати«, — озвучив пропагандистську тезу очільник МЗС Росії.

Крім того, він зазначив, що РФ посилить методи руйнування всього, що підживлює військову машину Україну з боку західних країн.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Україна через посередника запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі на тлі загроз світовій продовольчій безпеці та чекає на відповідь. Водночас у МЗС Росії заявили, що жодних офіційних пропозицій не отримували.

Зауважимо, у Міноборони Росії відкинули мирні пропозиції та пригрозили Україні блекаутами й холодом взимку, опублікувавши фото з «Шахедом» і підписом «Взимку вам буде „заморозка“». У відповідь керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що на росіян чекає «дзеркальна» відповідь і вони самі взимку залишаться без світла та тепла.

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