Відома українська блогерка виходить заміж за бізнесмена через рік стосунків

Olya Shelby і Денис Волосов / © instagram.com/olya.shelby

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Відома блогерка й акторка Оля Шевченко — Olya Shelby — виходить заміж.

Наречений зірки Денис Волосов освідчився їй, а вона відповіла згодою. Все сталося під час романтичної відпустки. Закохані опинилися на яхті, де чоловік дістав омріяну каблучку і запитав Олю про її готовність стати дружиною.

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Щасливі наречені попозували на атмосферних фото, а Оля поділилася першими емоціями від нового статусу в Instagram. За її словами, вона вже з нетерпінням чекає на підготовку до весілля.

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«Так! Почався новий етап у нашій історії. Досі трошки не віриться, що тепер можна офіційно сказати: ми заручені! Дуже щасливі. Дуже закохані. І дуже чекаємо на все, що буде далі. Тепер готуємось до весілля», — написала зіркова наречена.

Olya Shelby і Денис Волосов / © instagram.com/olya.shelby

Olya Shelby і Денис Волосов / © instagram.com/olya.shelby

До слова, роман Olya Shelby й Дениса почався ще торік. Тоді блогерка не приховувала, що їхня історія почалася доволі оригінально. Зокрема, вона буквально сталкерила майбутнього нареченого зі свого вікна і фотографувала його у вікні навпроти.

За пів року закохані з’їхалися, а Денис взяв на себе левову частку фінансових витрат. До речі, він працює з бізнесами й веде одночасно декілька власних проєктів. Розвивається у сфері штучного інтелекту та популяризує цю тему у фотоблогу як експерт із цифрової трансформації бізнесу й маркетингу.

Olya Shelby / © instagram.com/olya.shelby

Про можливість поповнення в родині зіркова пара говорить із захватом і водночас обережністю. Оля говорить, що хоче зануритися у материнство до 30 років. Тим часом Денис стверджує, що поки що їм «страшно» через війну та нестабільність, але рано чи пізно вони наважаться. А зараз наречені сповна насолоджуються часом у подорожах і дивують одне одного сюрпризами.

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