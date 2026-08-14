Известная украинская блогерша выходит замуж за бизнесмена через год отношений

Olya Shelby и Денис Волосов

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Известная блогерша и актриса Оля Шевченко — Olya Shelby — выходит замуж.

Жених звезды Денис Волосов сделал ей предложение, а она ответила согласием. Все произошло во время романтического отпуска. Влюбленные оказались на яхте, где мужчина достал долгожданное кольцо и спросил Олю о ее готовности стать женой.

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Счастливые жених и невеста попозировали на атмосферных фото, а Оля поделилась первыми эмоциями от нового статуса в Instagram. По ее словам, она уже с нетерпением ждет подготовки к свадьбе.

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«Да! Начался новый этап нашей истории. До сих пор немного не верится, что теперь можно официально сказать: мы обручены! Очень счастливы. Очень влюблены. И очень ждем всего, что будет дальше. Теперь готовимся к свадьбе», — написала звездная невеста.

Olya Shelby и Денис Волосов

Olya Shelby и Денис Волосов

К слову, роман Olya Shelby и Дениса начался еще в прошлом году. Тогда блогерша не скрывала, что их история началась довольно оригинально. В частности, она буквально стала сталкерила будущего жениха из своего окна и фотографировала его в окне напротив.

Через полгода влюбленные съехались, а Денис взял на себя львиную долю финансовых затрат. К слову, он работает с бизнесами и ведет одновременно несколько собственных проектов. Развивается в сфере искусственного интеллекта и популяризирует эту тему в фотоблоге как эксперт по цифровой трансформации бизнеса и маркетинга.

Olya Shelby

О возможности пополнения в семье звездная пара говорит с восторгом и одновременно осторожностью. Оля признается, что хочет погрузиться в материнство до 30 лет. Между тем Денис утверждает, что пока им «страшно» из-за войны и нестабильности, но рано или поздно они отважатся. А сейчас жених и невеста просто наслаждаются временем в путешествиях и удивляют друг друга сюрпризами.

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