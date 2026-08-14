- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 3 мин
Что может USB-C вашего телефона: он делает гораздо больше, чем просто заряжает
Не только зарядка: 8 неожиданных вещей, которые умеет делать порт USB-C в вашем телефоне.
Возможности современных смартфонов давно вышли за пределы привычного общения и просмотра соцсетей, а их универсальность часто удивляет.
Сегодня вне зависимости от бренда каждый современный смартфон оснащается стандартным портом USB-C. Такой универсальный разъем стал настоящим прорывом, позволяя использовать один кабель для самых разных задач. Зарядка аккумулятора — это лишь базовый сценарий использования, ведь потенциал этого порта гораздо шире, рассказали эксперты.
Для чего можно использовать USB-C телефон
Заряжать другие гаджеты
Обычно мы привыкли подключать телефон к розетке или ноутбуку, но энергия может течь в другую сторону. Благодаря кабелю с разъемами USB-C на обоих концах ваш смартфон может поделиться зарядом с другим телефоном, беспроводными наушниками или умными часами.
Работа с флешками и картами памяти
Когда необходимо безопасно перенести конфиденциальные документы без использования облачных сервисов или электронной почты, на помощь приходят обычные флэш-накопители. У современных моделей часто имеются сразу два разъема — USB-C и USB-A, что обеспечивает максимальную совместимость с различными устройствами. Если вставить такую флешку через порт USB-C в телефон, она появится в памяти устройства как обычная папка, куда можно сбросить документы или фото.
Кроме того, к телефону можно подключить специальный кардридер — небольшое устройство для карт памяти с фотоаппаратов или видеокамер. Это станет отличным решением для фотографов, видеооператоров и всех работающих с тяжелыми файлами, ведь он способен быстро читать и записывать данные как с SD, так и с microSD карт непосредственно на экран смартфона.
Превращение телефона в рабочую станцию
К телефону можно подключить обычную компьютерную клавиатуру с помощью штекера USB-C. Это очень удобно, если вам нужно написать длинное письмо или рабочий документ, а набирать текст пальцами на сенсорном экране тяжело и долго. Благодаря такому подключению вы сможете печатать прямо на своем смартфоне, превратив его в миниатюрный рабочий компьютер.
Подключение к большим экранам
Даже самый большой экран смартфона имеет свои ограничения. Используя кабель или специальный переходник USB-C на HDMI, можно вывести изображение на телевизор или монитор. Это гораздо удобнее и надежнее беспроводного дублирования экрана, которое быстро разряжает батарею. А если использовать специальный многопортовый хаб, к телефону можно одновременно подключить множество дополнительных периферийных устройств.
Профессиональная запись звука
Многие блоггеры и создатели контента снимают видео на смартфон, но качество звука со встроенного микрофона часто оставляет желать лучшего. Через порт USB-C можно напрямую подключить внешний микрофон — петличку или студийную модель, выбрав вариант под свои задания и кошелек, чтобы записать чистый профессиональный звук без лишних шумов.
Подключение наушников
Если вы предпочитаете классические проводные наушники для максимально качественного звука без задержек, на рынке есть немало моделей со штекером USB-C. А для любимых старых наушников с разъемом 3,5 мм достаточно приобрести недорогой компактный переходник.
Игровые возможности
Мобильный гейминг выходит на новый уровень благодаря стабильному проводному соединению. Подключение игрового контроллера от PlayStation или Xbox через USB-C гарантирует минимальную задержку сигнала по сравнению с Bluetooth. Кроме того, существуют специальные портативные геймпады вроде Backbone One или Razer Kishi, которые превращают обычный телефон в полноценную консоль, напоминающую Nintendo Switch.
Подключение специализированного оборудования
Смартфон можно использовать в качестве экрана и блока управления для профессиональных приборов. Например, сантехники и мастера подключают к порту USB-C специальную миниатюрную камеру на гибком проводе (эндоскоп), чтобы заглянуть в трубы или труднодоступные места. А врачи при выезде к пациентам могут подсоединить к телефону портативный ультразвуковой аппарат, чтобы быстро провести обследование прямо на месте.