В Турции загорелось судно со 115 пассажирами: люди прыгали в море

Турция / © pixabay.com

Реклама

У побережья Турции загорелась туристическая лодка, на борту которой находилось около 115 человек. Из-за быстрого распространения огня пассажиры, среди которых были дети, были вынуждены прыгать в море.

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, недалеко от Фетхие в провинции Мугла на юго-западе страны, сообщает Mirror.

Реклама

К спасению пассажиров присоединились подразделения береговой охраны и экипажи судов, находившихся поблизости. Людей вытаскивали из воды и доставляли на берег, где их осматривали медики.

Реклама

Как сообщают местные СМИ, 11 пассажиров отравились дымом. Их доставили в больницу на машинах скорой помощи. При этом информации о людях, находящихся в тяжелом состоянии, не поступало.

По предварительным данным, пожар, вероятно, вспыхнул около 11:00 по местному времени, когда судно находилось в бухте Катранджи. Вероятным очагом возгорания называют кухню. Пламя быстро распространилось по судну, поэтому пассажирам пришлось покинуть его и прыгать в воду. Окончательную причину возгорания пока не установили.

В результате пожара судно получило серьезные повреждения. По имеющимся данным, впоследствии оно начало тонуть.

На место происшествия прибыл губернатор округа Фетхие Фатих Аккая. По его словам, в результате пожара никто не погиб. Пассажиров удалось эвакуировать в безопасное место благодаря работе береговой охраны и помощи других судов.

Реклама

Генеральное управление по морским делам Турции начало расследование обстоятельств пожара. Специалисты должны выяснить, что именно стало причиной возгорания. Гражданство пассажиров пока не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Зимбабве на озере Кариба перевернулся паром. Авария произошла на крупном африканском водоеме, в котором обитает большое количество крокодилов и бегемотов. По меньшей мере 15 человек погибли, а еще 27 числятся пропавшими без вести.

Новости партнеров