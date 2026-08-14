Човен зі 115 пасажирами охопило вогнем у Туреччині: люди стрибали в море

Туреччина / © pixabay.com

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Біля узбережжя Туреччини загорівся туристичний човен, на борту якого перебували близько 115 людей. Через швидке поширення вогню пасажири, серед яких були діти, були змушені стрибати у море.

Інцидент стався у четвер, 13 серпня, поблизу Фетхіє у провінції Мугла на південному заході країни, повідомляє Mirror.

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До порятунку пасажирів долучилися підрозділи берегової охорони та екіпажі суден, які перебували поблизу. Людей діставали з води й доправляли на берег, де їх оглядали медики.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, 11 пасажирів надихалися димом. Їх машинами швидкої допомоги доправили до лікарні. Водночас інформації про людей у тяжкому стані не надходило.

За попередньою інформацією, пожежа могла спалахнути близько 11:00 за місцевим часом, коли судно перебувало в затоці Катранджи. Ймовірним осередком займання називають кухню. Полум’я швидко поширилося човном, тому пасажирам довелося залишати його та стрибати у воду. Остаточну причину займання поки не встановили.

Унаслідок пожежі судно серйозно пошкоджене. За повідомленнями, згодом воно почало йти під воду.

На місце інциденту прибув губернатор округу Фетхіє Фатіх Аккая. За його словами, внаслідок пожежі ніхто не загинув. Пасажирів вдалося евакуювати у безпечне місце завдяки роботі берегової охорони та допомозі інших суден.

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Генеральне управління морських справ Туреччини розпочало розслідування обставин пожежі. Фахівці мають з’ясувати, що саме спричинило займання. Громадянство пасажирів наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Зімбабве на озері Каріба перекинувся пором. Аварія сталася на великій африканській водоймі, у якій велика кількість крокодилів та бегемотів. Щонайменше 15 людей загинули, а ще 27 вважаються зниклими безвісти.

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