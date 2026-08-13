За чотири дні до весілля наречений купив квиток в один кінець і зник: що сталося

Наречений покинув жінку за чотири дні до весілля і зник / © Unsplash

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27-річна жінка розповіла, що її наречений несподівано розірвав із нею стосунки лише за чотири дні до запланованого весілля. Після розмови чоловік зібрав речі та вирушив до Азії, маючи квиток в один кінець.

Своєю історією жінка поділилася на Reddit, передає видання Bored Panda.

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Наречений покинув її за чотири дні до весілля

За словами жінки, вони з нареченим Джеком були разом чотири роки, мали спільну квартиру і майже не сварилися. Торік чоловік зробив їй пропозицію, а останні дев’ять місяців пара активно відкладала гроші на весілля. На момент розриву місце проведення церемонії вже було заброньоване, а гості отримали запрошення.

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Жінка зазначила, що напередодні весілля вони обоє нервували, однак вона сприймала це як звичайне хвилювання перед важливою подією. Наречений також не говорив про серйозні проблеми у стосунках.

Усе змінилося за чотири дні до церемонії. Вранці жінка побачила Джека у вітальні: він виглядав так, ніби його ось-ось знудить. Чоловік попросив її сісти та заявив, що вже деякий час «не відчуває того самого».

За словами авторки допису, Джек зізнався, що сподівався: шлюб допоможе виправити ситуацію. Зрештою він зрозумів, що це не розв’яже проблеми.

Після цього чоловік повідомив, що придбав квиток в один кінець до Азії. Він пояснив, що не знає, чого хоче від життя, а подорож нібито має допомогти йому поглянути на все по-іншому. Невдовзі Джек пішов, а зв’язатися з ним жінка більше не могла — він вимкнув телефон.

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Наречена була особливо приголомшена тим, що поїздка, ймовірно, готувалася заздалегідь. Згодом вона дізналася, що чоловік уже перебуває в Бангкоку зі старим другом і планує залишатися за кордоном щонайменше рік.

Розрив спричинив і практичні проблеми. До весілля залишалося лише кілька днів, гості вже забронювали перельоти та готелі, а частину грошей витратили на організацію свята. Родині жінки довелося повідомляти запрошених про скасування церемонії.

Сама авторка допису зізналася, що після від’їзду нареченого кілька годин просиділа на дивані, дивлячись в одну точку. За її словами, вона навіть не могла плакати та не розуміла, з чого починати після раптового краху планів на спільне майбутнє.

Що сталося зі скасованим весіллям

В оновленні до свого допису жінка розповіла, що згодом дізналася нові подробиці від’їзду нареченого. Виявилося, що Джек справді перебуває у Бангкоку разом зі своїм другом зі школи. За її словами, подорож чоловік, імовірно, готував заздалегідь. Авторка звернула увагу, що оформлення візи та необхідні щеплення для поїздки до Південно-Східної Азії потребували підготовки щонайменше за кілька тижнів. Водночас вона не помітила підозрілих витрат із їхнього спільного рахунку: більшість доходів пари йшла на весілля та виплату іпотеки. Тому жінка припустила, що наречений міг таємно відкладати гроші.

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Після розриву Джек із нею так і не зв’язався. Наступного дня зателефонували його батьки, які повідомили, де перебуває їхній син. Вони також перепросили за його поведінку та дали жінці кілька практичних порад.

Спільну квартиру колишня наречена вирішила продати, оскільки не може самостійно сплачувати іпотеку. До завершення продажу батьки Джеа продовжуватимуть оплачувати половину платежів. Сама жінка планує тимчасово повернутися до батьків.

Організацією скасування весілля зайнялася її родина. Батьки повідомили гостей електронною поштою та попросили не звертатися до доньки із запитаннями про те, що сталося. Для людей, які вже придбали квитки та забронювали готелі, родина все ж влаштувала зустріч із їжею та напоями. На неї прийшли близько 50 осіб.

Сама авторка зізналася, що день, який мав стати днем її весілля, провела разом із братами та подружками нареченої. За її словами, більшу частину часу вона плакала або спала, тоді як близькі стежили, щоб вона їла, та намагалися відволікти її фільмами.

Після пережитого жінка взяла відпустку на роботі, а її брат також звільнив два тижні, щоб вона не залишалася вдома сама. Вона розповіла, що досі кохає Джека й іноді прокидається з відчуттям, ніби все сталося лише у кошмарі.

Водночас авторка вирішила звернутися до психотерапевта, щоб упоратися з пережитим. Від самого Джека, який на момент оновлення залишався у Бангкоку, вона більше нічого не чула.

Як відреагували користувачі Мережі

Читачі Reddit різко розкритикували вчинок чоловіка. Багато хто назвав його поведінку жорстокою, звернувши увагу на те, що він не просто розірвав заручини за чотири дні до весілля, а, схоже, заздалегідь планував поїздку до Азії.

«Це навіть не боягузтво. Це холоднокровність і жорстокість. Він це заздалегідь спланував — не можна назвати боягузом того, хто так мислить і планує.», — написав один із користувачів.

Інший коментатор іронічно зауважив, що незалежно від того, чи «знайде себе» чоловік у Бангкоку, його вчинок однаково характеризує його не з найкращого боку.

Водночас чимало користувачів закликали жінку насамперед подбати про себе та практичні наслідки скасованого весілля. Їй радили якнайшвидше перевірити банківські рахунки, зв’язатися з організаторами та постачальниками послуг, а також попросити родичів і друзів допомогти повідомити гостей.

Дехто запропонував не відмовлятися від уже оплаченого святкування, якщо повернути гроші не вдасться. Серед ідей були вечірка для родичів і друзів, які вже придбали квитки, або передавання їжі та інших оплачених речей на благодійність.

Попри співчуття до авторки історії, деякі читачі припустили, що згодом вона може сприйняти скасоване весілля як менше зло, ніж шлюб із людиною, яка мала серйозні сумніви, але приховувала їх до останнього.

«Мені дуже шкода, що вам доводиться це переживати. Чоловік, який так покидає свою наречену, після того як довгий час вводив її в оману, — це не той чоловік, з яким ви хотіли б пов’язати своє життя. Це дуже боляче зараз і буде боляче й надалі, але в кінцевому підсумку для вас це буде на краще», — зазначив один з коментаторів.

Окремо користувачі радили жінці якомога швидше врегулювати фінансові та юридичні питання, пов’язані з розривом. Один із коментаторів закликав її відкрити власний банківський рахунок, якщо вона ще цього не зробила, а також проконсультуватися з юристом щодо закриття спільних рахунків.

Інші читачі також вважали, що варто з’ясувати, чи може вона вимагати компенсації частини витрат, пов’язаних зі скасованим весіллям.

Чому люди можуть передумати одружуватися в останній момент

Сумніви перед весіллям можуть виникати з різних причин. Психолог Марк Треверс пояснював у Forbes, що одним із головних чинників передвесільної тривоги є невпевненість у самих стосунках. Напередодні шлюбу питання, які раніше здавалися незначними або цілком розв’язуваними, можуть сприйматися значно серйозніше.

Людина може почати замислюватися, чи однаково партнери бачать спільне майбутнє та чи не загостряться після одруження проблеми, які залишалися невирішеними.

Такі сумніви не завжди варто списувати на звичайне хвилювання. Треверс посилається на дослідження, опубліковане в Journal of Family Psychology. Воно показало, що жінки, які до шлюбу сумнівалися у своєму рішенні, частіше розлучалися протягом перших чотирьох років. Серед пар, які залишилися разом, наявність таких сумнівів також була пов’язана з нижчою задоволеністю шлюбом.

Водночас передвесільна тривога не обов’язково свідчить про проблеми між партнерами. Причиною можуть бути сумніви людини у власній готовності до шлюбу та відповідальності, яку передбачають такі серйозні зобов’язання. На страхи також може впливати попередній досвід — наприклад, розлучення або нещасливі стосунки, свідком яких людина була раніше.

За словами психолога, такі переживання важливо не замовчувати, а обговорювати з партнером. Відверта розмова може допомогти зрозуміти, чи йдеться про тимчасове хвилювання перед весіллям, чи сумніви вказують на серйозніші проблеми у стосунках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жителька Великої Британії вирішила не скасовувати масштабне свято після того, як коханий раптово кинув її за тиждень до весілля. Замість традиційної церемонії вона влаштувала розкішну вечірку в Італії.

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