Девід Бекхем разом із дружиною Вікторією на яхті спостерігав за сонячним затемненням

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

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І 51-річний екс-спортсмен Девід Бекхем у компанії дружини — 52-річної Вікторії — не став винятком. Вони спостерігали за рідкісним космічним явищем на борту яхти. Для захисту очей і кращого ефекту вони наділи спеціальні захисні окуляри.

Девід Бекхем із дружиною / © Instagram Девіда Бекхема

«Загадуємо бажання і втілюємо їх у життя. Люблю вас усіх», — написал колишній футболіст під фото.

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Зазначимо, що вчора, 12 серпня, мешканці низки країн стали свідками рідкісного повного сонячного затемнення. Місяць повністю закрив диск Сонця на вузькій смузі, яка пролягала через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії та невелику ділянку Португалії. В інших регіонах Європи, а також у деяких частинах Північної Африки та Північної Америки затемнення можна було спостерігати як часткове. Під час повної фази небо на короткий час помітно потемніло, а навколо Місяця стала видна сонячна корона.

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© Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Під час затемнення Бекхеми тримали в руках камені, щоб нібито «перезарядити» їх енергією. Вважається, що в цей час сонячна енергія особливо сильна, тому використовують камені та кристали для «очищення», медитації або загадування бажань.

© Instagram Девіда Бекхема

Де саме вони спостерігали за затемненням, вони не розповіли. Але, найімовірніше, це був південь Франції.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем привітав батька з 78-річчям і опублікував їхні спільні фото.

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