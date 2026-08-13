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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Девід Бекхем разом із дружиною Вікторією на яхті спостерігав за сонячним затемненням

Вчора, 12 серпня, вперше від 2008 року відбулося повне сонячне затемнення. Багато знаменитостей спостерігали за ним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

І 51-річний екс-спортсмен Девід Бекхем у компанії дружини — 52-річної Вікторії — не став винятком. Вони спостерігали за рідкісним космічним явищем на борту яхти. Для захисту очей і кращого ефекту вони наділи спеціальні захисні окуляри.

Девід Бекхем із дружиною / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із дружиною / © Instagram Девіда Бекхема

«Загадуємо бажання і втілюємо їх у життя. Люблю вас усіх», — написал колишній футболіст під фото.

Зазначимо, що вчора, 12 серпня, мешканці низки країн стали свідками рідкісного повного сонячного затемнення. Місяць повністю закрив диск Сонця на вузькій смузі, яка пролягала через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії та невелику ділянку Португалії. В інших регіонах Європи, а також у деяких частинах Північної Африки та Північної Америки затемнення можна було спостерігати як часткове. Під час повної фази небо на короткий час помітно потемніло, а навколо Місяця стала видна сонячна корона.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Під час затемнення Бекхеми тримали в руках камені, щоб нібито «перезарядити» їх енергією. Вважається, що в цей час сонячна енергія особливо сильна, тому використовують камені та кристали для «очищення», медитації або загадування бажань.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Де саме вони спостерігали за затемненням, вони не розповіли. Але, найімовірніше, це був південь Франції.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем привітав батька з 78-річчям і опублікував їхні спільні фото.

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