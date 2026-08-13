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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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184
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1 хв

Король Фредерік X показав яскраві знімки і те, як спостерігав за сонячним затемненням

Данський король Фредерік X спостерігав за сонячним затемненням на офіційному відкритті публічної обсерваторії у культовій Круглий вежі у Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Фредерік X

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Данський королівський дім через свої офіційні канали поділився кількома фотографіями монарха у культовому куполі будівлі. На знімках усміхнений Фредерік X в елегантному костюмі, у спеціальних окулярах для спостереження за Сонцем, з натхненням позує поруч із історичними науковими приладами вежі.

Знаменитий купол обсерваторії та її знаменитий телескоп 1929 року були закриті для публіки протягом останніх шести місяців після ретельної та всебічної реставрації, і монарх відвідав церемонію відкриття будівлі.

Король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

Під час церемонії повторного відкриття король особисто мав честь відкрити захисні люки споруди.

Після цього Фредерік X схилився над нещодавно відреставрованою лінзою, щоб спостерігати за рухом Місяця сонячним диском з привілейованої точки огляду в самому центрі данської столиці.

(гортайте фото праворуч)

Жест монарха є цінною даниною поваги одному з найзнакових наукових установ країни. Астрономічна обсерваторія (Rundetararn) була побудована з ініціативи короля Крістіана IV 1642 року і до цього дня пишається тим, що є найстарішою астрономічною обсерваторією, що діє, у всій Європі.

Король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X  / © Данська королівська родина/Instagram

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