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Король Фредерік X показав яскраві знімки і те, як спостерігав за сонячним затемненням
Данський король Фредерік X спостерігав за сонячним затемненням на офіційному відкритті публічної обсерваторії у культовій Круглий вежі у Копенгагені.
Данський королівський дім через свої офіційні канали поділився кількома фотографіями монарха у культовому куполі будівлі. На знімках усміхнений Фредерік X в елегантному костюмі, у спеціальних окулярах для спостереження за Сонцем, з натхненням позує поруч із історичними науковими приладами вежі.
Знаменитий купол обсерваторії та її знаменитий телескоп 1929 року були закриті для публіки протягом останніх шести місяців після ретельної та всебічної реставрації, і монарх відвідав церемонію відкриття будівлі.
Під час церемонії повторного відкриття король особисто мав честь відкрити захисні люки споруди.
Після цього Фредерік X схилився над нещодавно відреставрованою лінзою, щоб спостерігати за рухом Місяця сонячним диском з привілейованої точки огляду в самому центрі данської столиці.
(гортайте фото праворуч)
Жест монарха є цінною даниною поваги одному з найзнакових наукових установ країни. Астрономічна обсерваторія (Rundetararn) була побудована з ініціативи короля Крістіана IV 1642 року і до цього дня пишається тим, що є найстарішою астрономічною обсерваторією, що діє, у всій Європі.