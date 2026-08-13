Король Фредерік X показав яскраві знімки і те, як спостерігав за сонячним затемненням

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Данський королівський дім через свої офіційні канали поділився кількома фотографіями монарха у культовому куполі будівлі. На знімках усміхнений Фредерік X в елегантному костюмі, у спеціальних окулярах для спостереження за Сонцем, з натхненням позує поруч із історичними науковими приладами вежі.

Знаменитий купол обсерваторії та її знаменитий телескоп 1929 року були закриті для публіки протягом останніх шести місяців після ретельної та всебічної реставрації, і монарх відвідав церемонію відкриття будівлі.

Реклама

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Під час церемонії повторного відкриття король особисто мав честь відкрити захисні люки споруди.

Реклама

Після цього Фредерік X схилився над нещодавно відреставрованою лінзою, щоб спостерігати за рухом Місяця сонячним диском з привілейованої точки огляду в самому центрі данської столиці.

(гортайте фото праворуч)

Жест монарха є цінною даниною поваги одному з найзнакових наукових установ країни. Астрономічна обсерваторія (Rundetararn) була побудована з ініціативи короля Крістіана IV 1642 року і до цього дня пишається тим, що є найстарішою астрономічною обсерваторією, що діє, у всій Європі.

Король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Новини партнерів