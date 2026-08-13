Брат Кейт Міддлтон показав милий кадр із дворічним сином, який спостерігав за сонячним затемненням

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – поділився у своєму Instagram знімком і показав, як його маленький син Ініго спостерігав за сонячним затемненням.

«Сонячне затемнення 2026 🌑☀️

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Дивні, прекрасні кілька хвилин… Собаки тим часом не зовсім розуміли, що відбувається… 🐾», - підписав чарівний кадр Джеймс.

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Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Маленький білявий хлопчик зображений сидячи поруч із двома собаками сімейства, одягнений у смугасту футболку, шорти та взутий у кросівки.

Нагадаємо, Ініго є первістком Джеймса Міддлтона та його дружини Алізе Тевене. Він народився у жовтні 2023 року і незабаром відсвяткує своє триріччя.

Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

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