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Брат Кейт Міддлтон показав милий кадр із дворічним сином, який спостерігав за сонячним затемненням
Джеймс Міддлтон поділився милим знімком свого дворічного сина Ініго.
Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – поділився у своєму Instagram знімком і показав, як його маленький син Ініго спостерігав за сонячним затемненням.
«Сонячне затемнення 2026 🌑☀️
Дивні, прекрасні кілька хвилин… Собаки тим часом не зовсім розуміли, що відбувається… 🐾», - підписав чарівний кадр Джеймс.
Маленький білявий хлопчик зображений сидячи поруч із двома собаками сімейства, одягнений у смугасту футболку, шорти та взутий у кросівки.
Нагадаємо, Ініго є первістком Джеймса Міддлтона та його дружини Алізе Тевене. Він народився у жовтні 2023 року і незабаром відсвяткує своє триріччя.