ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Брат Кейт Міддлтон показав милий кадр із дворічним сином, який спостерігав за сонячним затемненням

Джеймс Міддлтон поділився милим знімком свого дворічного сина Ініго.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ініго Міддлтон

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – поділився у своєму Instagram знімком і показав, як його маленький син Ініго спостерігав за сонячним затемненням.

«Сонячне затемнення 2026 🌑☀️

Дивні, прекрасні кілька хвилин… Собаки тим часом не зовсім розуміли, що відбувається… 🐾», - підписав чарівний кадр Джеймс.

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Ініго Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Маленький білявий хлопчик зображений сидячи поруч із двома собаками сімейства, одягнений у смугасту футболку, шорти та взутий у кросівки.

Нагадаємо, Ініго є первістком Джеймса Міддлтона та його дружини Алізе Тевене. Він народився у жовтні 2023 року і незабаром відсвяткує своє триріччя.

Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie