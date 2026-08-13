ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Ніна Добрев стала блондинкою: зірка "Щоденників вампіра" кардинально змінила імідж

Зірка змінила колір волосся заради нової ролі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

37-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев— здивувала шанувальників несподіваним перетворенням. Акторка, до якої багато років ми звикли бачити з темним волоссям, вперше продемонструвала себе в образі яскравої блондинки.

Зірка продемонструвала новий колір волосся в Instagram, опублікувавши кілька кадри з-за лаштунків зніманнь. «Виявляється, блондинкам дійсно веселіше», — з гумором написала Добрев під фото.

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Однак така кардинальна зміна іміджу пов’язана не з бажанням повністю змінити свій образ. Ніна стала блондинкою заради нової ролі — вона знімається в романтичній комедії «It Happened One Summer», екранізації популярного роману Тесси Бейлі. Акторка грає головну героїню Пайпер Беллінджер — розпещену світську левицю з Лос-Анджелеса, яка опиняється в невеликому рибальському містечку.

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

На знімальному майданчику Добрев з’явилася з довгим світлим хвилястим волоссям.

Зазначимо, що для Добрев це досить незвичайний експеримент із зовнішністю. Акторка довгі роки зберігала свій впізнаваний темний відтінок волосся, тому нове перетворення одразу привернуло увагу шанувальників. У соцмережах користувачі активно обговорюють образ зірки, причому думки щодо нового кольору розділилися.

Нагадаємо, що раніше папараці сфотографували Ніну Добрев у Нью-Йорку. Вона була в леопардовому костюмі та з плетеною сумкою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie