Ніна Добрев стала блондинкою: зірка "Щоденників вампіра" кардинально змінила імідж

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Реклама

37-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев— здивувала шанувальників несподіваним перетворенням. Акторка, до якої багато років ми звикли бачити з темним волоссям, вперше продемонструвала себе в образі яскравої блондинки.

Зірка продемонструвала новий колір волосся в Instagram, опублікувавши кілька кадри з-за лаштунків зніманнь. «Виявляється, блондинкам дійсно веселіше», — з гумором написала Добрев під фото.

Реклама

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Однак така кардинальна зміна іміджу пов’язана не з бажанням повністю змінити свій образ. Ніна стала блондинкою заради нової ролі — вона знімається в романтичній комедії «It Happened One Summer», екранізації популярного роману Тесси Бейлі. Акторка грає головну героїню Пайпер Беллінджер — розпещену світську левицю з Лос-Анджелеса, яка опиняється в невеликому рибальському містечку.

Реклама

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

На знімальному майданчику Добрев з’явилася з довгим світлим хвилястим волоссям.

Зазначимо, що для Добрев це досить незвичайний експеримент із зовнішністю. Акторка довгі роки зберігала свій впізнаваний темний відтінок волосся, тому нове перетворення одразу привернуло увагу шанувальників. У соцмережах користувачі активно обговорюють образ зірки, причому думки щодо нового кольору розділилися.

Нагадаємо, що раніше папараці сфотографували Ніну Добрев у Нью-Йорку. Вона була в леопардовому костюмі та з плетеною сумкою.

Новини партнерів