ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

На Вінниччині померла 90-річна праправнучка Тараса Шевченка

На Вінниччині у віці 90 років померла Валентина Соловеївна Сушицька — праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Сушицька

У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Сушицька

На Вінниччині померла праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини дев’яносторічна Валентина Сушицька, яка мешкала у Ладижині.

Про це повідомляє «Київ 24».

«У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Соловеївна Сушицька — праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Валентина Сушицька народилася на Черкащині, згодом жила та працювала на Донеччині. Коли її чоловіка перевели на роботу на Ладижинську ТЕС, родина переїхала до Ладижина, де жінка прожила 46 років.

Валентина Соловеївна берегла родинні архіви та історію роду Шевченків, знала напам’ять «Кобзар», писала власні вірші й видала чотири поетичні збірки.

Раніше ми писали цікаві факти про жінок в житті Тараса Шевченка. Більше про це читайте у новині.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie