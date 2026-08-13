На Вінниччині померла 90-річна праправнучка Тараса Шевченка

У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Сушицька

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На Вінниччині померла праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини дев’яносторічна Валентина Сушицька, яка мешкала у Ладижині.

Про це повідомляє «Київ 24».

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«У Ладижині на 91-му році життя померла Валентина Соловеївна Сушицька — праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Валентина Сушицька народилася на Черкащині, згодом жила та працювала на Донеччині. Коли її чоловіка перевели на роботу на Ладижинську ТЕС, родина переїхала до Ладижина, де жінка прожила 46 років.

Валентина Соловеївна берегла родинні архіви та історію роду Шевченків, знала напам’ять «Кобзар», писала власні вірші й видала чотири поетичні збірки.

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