Україна може піти на неочікуваний крок щодо Лукашенка: у МЗС зробили гучну заяву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Getty Images

Реклама

У МЗС України не виключають зустрічі найвищого керівництва української держави із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це розповів посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор в інтерв’ю Радіо Свобода.

Реклама

Він наголосив, що «є категорія цінностей, а є категорія виживання», і якщо для зменшення кількості людських жертв або завершення бойових дій потрібна буде зустріч із Лукашенком чи представниками його режиму, українська влада погодиться.

Реклама

«…і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені. Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо», — зауважив Чорногор.

Дипломат підкреслив, що Україна не розривала дипломатичних зв’язків із Білоруссю. Посольство України в Білорусі не зачинене, і на це є причини.

«Ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються», — пояснив він.

Загроза наступу Білорусі на Україну — останні новини

Нагадаємо, у військовому керівництві Білорусі визнали, що Мінськ розгорне десантно-штурмову бригаду біля Гомеля — за 40 км від українського кордону. Туди уже призваний особовий склад. Йде їх підготовка до застосування «за призначенням».

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю ТСН, що Білорусь надає російським окупантам допомогу, яку необхідно зупинити.

Новини партнерів