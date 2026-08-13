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Мессі вперше зіграв після смерті батька — стадіон зворушливо підтримав аргентинця
Лео повернувся на поле після болісної втрати у родині.
Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі повернувся до виступів за "Інтер Маямі" після смерті батька.
У ніч проти 13 серпня 39-річний аргентинець взяв участь у домашньому поєдинку третього туру групового етапу Кубка ліг проти мексиканського "Леона", який завершився поразкою американської команди з рахунком 2:3.
Лео розпочав зустріч на лавці для запасних, але з'явився на полі у другому таймі.
Вболівальники зустріли Мессі гучними оваціями, зворушливо підтримавши його після болісної втрати у родині.
У другому таймі Мессі тричі пробив по воротах суперника, але не відзначився результативними діями.
Хорхе Мессі, батько Ліонеля Мессі, помер у віці 68 років після тривалої хвороби ввечері 7 серпня в одній із клінік аргентинського Росаріо, де проходив лікування.
В останні місяці стан здоров'я батька капітана збірної Аргентини погіршився, через що він не зміг супроводжувати родину на матчах чемпіонату світу-2026.
Ліонель після Мундіалю проводив час із батьком, перш ніж повернутися до "Інтера Маямі". Аргентинець зі сльозами на очах відсвяткував кілька голів на ЧС, а журналістам пояснював, що його сльози пов'язані не з футболом, а з важкою ситуацією в родині, але не розкривав подробиць.
У червні родина Мессі повідомляла, що Хорхе перебуває під наглядом лікарів і проходить реабілітацію. Точний діагноз родичі не розкривали.
Раніше повідомлялося, що Роналду публічно підтримав Мессі після смерті його батька.
Також ми розповідали, що Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес.