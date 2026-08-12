Кріштіану Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес: перше фото з весілля

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

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Іспанський футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес таємно одружилися після майже десяти років стосунків — пара показала перше фото з весілля та обручки.

Про шлюб закохані повідомили у соцмережах. На фото вони продемонстрували руки з обручками. Для церемонії обоє обрали стримані класичні прикраси без діамантів. Джорджина була у білому вбранні.Роналду також постав перед камерою у світлому образі. При цьому жодних гучних заяв про весілля пара заздалегідь не робила.

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«Ми одружилися», — таким символічним фото Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес фактично підтвердили новий статус своїх стосунків.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

Особливої уваги привернула саме скромність обручок. Зірки такого масштабу могли б обрати розкішні прикраси з коштовним камінням, однак зупинилися на мінімалістичному варіанті. Схоже, цього разу головним для пари було не продемонструвати статус, а зберегти особисту подію максимально приватною.

Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

Церемонія мала «закритий та інтимний» характер і відбулася без зіркових гостей та зайвої уваги преси. Весілля пройшло у Кашкайші — мальовничому португальському курортному місті неподалік Лісабона. Свідками важливої події стали п’ятеро дітей пари, тож церемонія фактично перетворилася на сімейне свято без великого списку запрошених.

Ще напередодні Джорджина не давала очевидних приводів запідозрити підготовку до весілля. Вона публікувала кадри відпочинку з дітьми, тоді як увага папараці була прикута до чуток про можливу церемонію на Мадейрі. У травні 2026 року Родрігес, щоправда, сама підігріла розмови про майбутнє весілля, з’явившись на Met Gala у весільному образі з фатою.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом майже десять років. Їхні стосунки розпочалися задовго до офіційного оголошення про заручини, а згодом пара створила велику родину.

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Про заручини футболіст публічно повідомив у 2025 році, коли Джорджина показала каблучку з великим каменем. Відтоді шанувальники чекали на весілля, однак закохані не розкривали ані дати, ані місця проведення церемонії.

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