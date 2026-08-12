Нога почала синіти, а температура підскочила до 40°C: змія вкусила дворічну дитину на Київщині

Дворічного Нектарія вкусила змія / © НДСЛ "Охматдит"

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На Київщині дворічного хлопчика госпіталізували до «Охматдиту» після укусу змії. Спочатку батьки вирішили, що почервоніння на нозі дитини могло з’явитися через укус комахи, однак згодом у хлопчика різко підвищилася температура, а уражена ділянка почала синіти.

Про це повідомили в НДСЛ «Охматдит».

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«Дворічний Нектарій грався на подвір’ї приватного будинку на Київщині. Але раптом швиденько побіг до тата на руки. Він не плакав, але батьки помітили почервоніння на нозі. Спочатку нічого незвичного не запідозрили — подумали, що дитину могла вкусити комаха», — йдеться в повідомленні.

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Згодом стан хлопчика погіршився: у нього різко підвищилася температура до 39,7°C, а місце ймовірного укусу набуло синюшного кольору. Тоді батьки доправили сина до відділення невідкладної допомоги.

Медики провели обстеження та з’ясували, що дитину вкусила змія. Хлопчикові призначили детоксикаційну й антибактеріальну терапію, а хірурги регулярно оглядали місце укусу та робили перев’язки.

Наразі Нектарій успішно пройшов лікування. Його стан покращився, і хлопчик уже повернувся додому.

В «Охматдиті» пояснили, що небезпечним може бути навіть так званий «сухий укус», коли змія не вводить отруту.

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«Навіть незначний на перший погляд укус потребує медичного спостереження. Проблема може бути не лише в отруті. Навіть якщо був "сухий укус" і отруєння не відбулося, рана може інфікуватися. У пащі змії є мікроорганізми, які можуть потрапити в рану та спричинити інфекційний процес», — зазначив завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій Віталій Іць.

Що робити після укусу змії

Місце укусу радять промити водою з милом або, якщо є можливість, розчином хлоргексидину. Дитині потрібно забезпечити спокій, максимально обмежити її рухи та якнайшвидше доправити до відділення невідкладної допомоги або травмпункту.

Медики наголошують, що після укусу змії не можна перетягувати кінцівку джгутом, робити надрізи чи припікати уражене місце. Також не варто намагатися висмоктувати отруту.

Найбільш небезпечними вважаються укуси в ділянці шиї та обличчя. Набряк там здатен швидко наростати й ускладнювати дихання. Терміново звертатися до лікарів потрібно також у разі поширення почервоніння, набряку або синюшності, появи сильного болю, слабкості чи помітного погіршення самопочуття.

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Після госпіталізації лікарі стежать за змінами у стані дитини, перевіряють показники крові, функції печінки та нирок, а також контролюють, чи не виникають інші ускладнення.

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