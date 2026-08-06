Ця дитяча іграшка може бути "безшумним вбивцею": батьків закликають викинути її з дому

Дитина з іграшками / © pixabay.com

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Експерти закликали батьків відмовитися від використання гідрогелевих кульок, якими часто граються маленькі діти, попередивши про ризик тяжких травм і навіть смертельних випадків. Небезпека полягає в тому, що діти можуть сплутати яскраві кульки з цукерками та проковтнути їх.

Про це пише Daily Mail.

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За словами фахівців, після потрапляння всередину організму гідрогелеві кульки здатні поглинати рідину й розширюватися у сотні разів порівняно зі своїм початковим розміром. Це може призвести до кишкової непрохідності, удушення, тяжких ушкоджень внутрішніх органів і смерті.

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Можуть стати «безшумним убивцею»

Опитані виданням лікарі зазначають, що зовні гідрогелеві кульки виглядають абсолютно безпечними. Їх використовують як іграшки для сенсорного розвитку, декоративний елемент або засіб для утримання вологи у ґрунті.

Втім, саме їхній яскравий вигляд становить найбільшу небезпеку для дітей.

Сімейний лікар британської Національної служби охорони здоров’я (NHS) Росс Перрі пояснив, що дитина може легко сприйняти такі кульки за солодощі або маленькі льодяники.

«Їхній вигляд легко сплутати з солодощами або маленькими іграшками», — наголосив лікар.

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За його словами, після проковтування кульки починають активно вбирати рідину та збільшуватися в розмірах, перекриваючи кишечник. Через це можуть виникати сильний біль, блювання, зневоднення, ушкодження кишківника, а в окремих випадках потрібне невідкладне хірургічне втручання.

Діагностувати проблему буває складно

Ще однією небезпекою, зазначають експерти, є те, що гідрогелеві кульки майже не видно на стандартних рентгенівських знімках.

Через це лікарі можуть не одразу встановити причину погіршення стану дитини, а затримка діагностики значно підвищує ризик розвитку тяжких ускладнень.

Фахівці також попереджають, що кульки можуть потрапити до носа або вуха, де продовжують розширюватися, викликаючи пошкодження тканин, інфекції та порушення слуху.

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Відомі випадки загибелі дітей

Daily Mail нагадує, що останніми роками було зафіксовано кілька трагічних випадків, пов’язаних із гідрогелевими кульками.

У США після подібних інцидентів відкликали десятки тисяч дитячих ігрових наборів, а окремі випадки завершилися смертю дітей або незворотними ушкодженнями здоров’я.

Експерти наголошують, що найбезпечнішим рішенням для сімей, у яких є маленькі діти або люди з когнітивними порушеннями, є повна відмова від використання гідрогелевих кульок удома.

Вони також закликають негайно звертатися по медичну допомогу, якщо виникла навіть найменша підозра, що дитина проковтнула кульку або засунула її до носа чи вуха, адже небезпечні симптоми можуть з’явитися не одразу, а своєчасне лікування здатне врятувати життя.

Нагадаємо, якщо дитину заколисує в машині, фахівці радять починати не з таблеток, а з організації поїздки. Невеликі порції їжі, вода, свіже повітря, спокійний темп і зупинки можуть послабити неприємні відчуття. Якщо дитині дуже зле, ці кроки не замінюють консультації медичного працівника.

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