Эта детская игрушка может оказаться "бесшумным убийцей": родителей призывают выбросить её из дома

Ребенок с игрушками / © pixabay.com

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Эксперты призвали родителей отказаться от использования гидрогелевых шариков, с которыми часто играют маленькие дети, предупредив о риске тяжелых травм и даже смертельных случаев. Опасность заключается в том, что дети могут перепутать яркие шарики с конфетами и проглотить их.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам специалистов, после попадания в организм гидрогелевые шарики способны впитывать жидкость и увеличиваться в размере в сотни раз по сравнению со своим исходным размером. Это может привести к кишечной непроходимости, удушению, тяжелым повреждениям внутренних органов и смерти.

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Могут стать «бесшумным убийцей»

Опрошенные изданием врачи отмечают, что внешне гидрогелевые шарики выглядят абсолютно безопасными. Их используют в качестве игрушек для сенсорного развития, декоративного элемента или средства для удержания влаги в почве.

Впрочем, именно их яркий внешний вид представляет наибольшую опасность для детей.

Семейный врач британской Национальной службы здравоохранения (NHS) Росс Перри пояснил, что ребенок может легко принять такие шарики за сладости или маленькие леденцы.

«Их внешний вид легко спутать с конфетами или маленькими игрушками», — подчеркнул врач.

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По его словам, после проглатывания шарики начинают активно впитывать жидкость и увеличиваться в размерах, перекрывая кишечник. Из-за этого могут возникать сильная боль, рвота, обезвоживание, повреждение кишечника, а в отдельных случаях требуется неотложное хирургическое вмешательство.

Диагностировать проблему бывает сложно

Еще одной опасностью, как отмечают эксперты, является то, что гидрогелевые шарики практически не видны на стандартных рентгеновских снимках.

Из-за этого врачи могут не сразу установить причину ухудшения состояния ребенка, а задержка в постановке диагноза значительно повышает риск развития тяжелых осложнений.

Специалисты также предупреждают, что шарики могут попасть в нос или ухо, где продолжают расширяться, вызывая повреждение тканей, инфекции и нарушения слуха.

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Известны случаи гибели детей

Daily Mail напоминает, что в последние годы было зафиксировано несколько трагических случаев, связанных с гидрогелевыми шариками.

В США после подобных инцидентов были отозваны десятки тысяч детских игровых наборов, а отдельные случаи привели к гибели детей или необратимым последствиям для здоровья.

Эксперты отмечают, что самым безопасным решением для семей, в которых есть маленькие дети или люди с когнитивными нарушениями, является полный отказ от использования гидрогелевых шариков дома.

Они также призывают немедленно обращаться за медицинской помощью, если возникло даже малейшее подозрение, что ребенок проглотил шарик или засунул его в нос или ухо, ведь опасные симптомы могут проявиться не сразу, а своевременное лечение способно спасти жизнь.

Напомним, что если ребенка укачивает в машине, специалисты советуют начинать не с таблеток, а с организации поездки. Небольшие порции еды, вода, свежий воздух, спокойный темп и остановки могут ослабить неприятные ощущения. Если ребенку очень плохо, эти меры не заменяют консультации врача.

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