Какой церковный праздник в Украине 14 августа

Церковный праздник 14 августа / © unsplash.com

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14 августа (27 августа), в православном календаре день памяти святого пророка Михея. Пророк Михей жил примерно в VIII веке до нашей эры, во времена правления иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии. Он происходил из городка Морешет, находившегося неподалеку от Иерусалима, в плодородной местности Шефела.

Имя Михей (по-еврейски «Миха») означает «Кто как Бог?». Уже именно его имя указывает на главную идею его служения — напомнить людям о величии и единстве Господа.

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Пророк был современником других великих пророков Ветхого Завета, в частности Исаии. Однако в отличие от многих книжников и представителей знати Михей происходил из простого народа и хорошо знал проблемы обычных людей.

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Главной задачей пророка Михея было предупредить народ Израиля и Иудеи о последствиях отступления от заповедей Божьих. В то время общество переживало сложные времена: богатые удручали бедных, судьи часто были несправедливыми, а духовная жизнь многих людей стала формальной.

Михей смело обличал ложь и призывал правителей и народ изменить свою жизнь.

Он говорил не только о наказании за грехи, но и о милосердии Бога и возможности возвращения к праведному пути. Пророк напоминал, что подлинная вера проявляется не только в обрядах, но прежде всего в добрых поступках, честности и любви к ближним.

Его пророчества вошли в состав книг Ветхого Завета и составляют одну из двенадцати книг так называемых малых пророков. Книга Михея содержит семь глав, в которых сочетаются призывы к покаянию, обличению несправедливости и обещанию Божьей милости.

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Церковный праздник в Украине 14 августа по старому календарю

По старому календарю 14 августа в Украине праздновали Вынесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый Спас). Традиция праздника происходит из Константинополя, где в древности в августе выносили святыню Креста, чтобы освятить город и защитить людей от болезней и несчастий. В народе этот день получил название Медовый Спас, ведь именно в этот период пчеловоды традиционно начинали собирать мед нового урожая и приносили его в храм для освящения. Также в этот день начинается Успенский пост, время духовного очищения, молитвы и умеренности.

Приметы 14 августа

Народные приметы 14 августа / © pexels.com

Утром туман — к богатому урожаю грибов и хорошей погоде в ближайшие дни.

Если ласточки и стрижи уже собираются в теплые края — осенние холода приближаются.

Теплая погода после 14 августа часто считалась признаком долгого «бабьего лета».

Что нельзя делать 14 августа

Девушке не советовали выходить из дома в день Михея-тиховия в старом наряде, ведь верили, что это может удалить встречу с суженым. Поэтому новая одежда символизировала не только праздничность, но и надежду на перемены, благополучие и счастливую судьбу.

Что можно делать 14 августа

В народном календаре этот день известен как Михей-тиховой. Наши предки считали его временем, когда основные летние хозяйственные работы уже подходили к концу, поэтому особое внимание уделяли помощи тем, кто нуждался в поддержке. В этот период принято было не оставлять без внимания пожилых людей, вдов и сирот, помогая им в домашних делах.

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