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В Індонезії 35-річний чоловік загинув після нападу величезного сітчастого пітона. Це сталося після того, як в країні пітон проковтнув 44-річну Елізабет Ямалау.

За даними місцевої поліції, хижак задушив свою жертву, після чого проковтнув її цілком, передає LADbible.

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Тіло чоловіка знайшли лише після того, як місцеві мешканці розрізали змію з неприродно роздутим черевом.

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Трагедія сталася в провінції Північне Малуку. Хасім Лумбессі проводив вечір у барі, а потім самостійно вирушив додому до села Ваксакай через ліс. Додому він так і не дістався.

Близько третьої ночі 27 липня чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, проходив лісовою стежкою, коли із заростей несподівано вискочив приблизно 7-метровий пітон. За інформацією правоохоронців, змія вчепилася йому в ногу, після чого обвила тіло й почала стискати його.

У результаті чоловік загинув внаслідок удушення, а після цього хижак проковтнув його цілком.

Хасім Лумбессі / © Viral Press

За словами начальника поліції островів Сула Хандреса, рідні Хасіма почали пошуки, коли зрозуміли, що він не повернувся додому після вечірки.

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Він розповів: «На півдорозі вони побачили кров на землі, а потім знайшли речі потерпілого, зокрема рюкзак, сумку через плече та сандалі. Свідки занепокоїлися та зафіксували ці речі. Вони вирішили повернутися до села, щоб повідомити про це інших місцевих мешканців. Після цього вони провели більш масштабні пошуки».

Під час пошукової операції місцеві жителі натрапили на величезного пітона з сильно роздутим черевом. Вони припустили, що всередині може бути людина.

Після того як змію розрізали, всередині справді виявили тіло Хасіма. Загиблого доправили до його дому, де рідні почали підготовку до похорону.

Тіло Хасіма знайшли всередині пітона / © Viral Press

Після трагедії поліція закликала мешканців бути максимально обережними під час перебування в лісовій місцевості.

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Начальник поліції наголосив: «Ця місцевість залишається місцем проживання диких тварин. Тому ми закликаємо громадськість бути обережними, коли ви йдете до своїх садів; якщо можливо, слід ходити до лісу парами, а не поодинці, щоб мінімізувати ризик подібних інцидентів».

Сітчасті пітони вважаються найдовшими зміями у світі. Хоча вони не є отруйними, ці плазуни становлять серйозну небезпеку через спосіб полювання. Вони обвивають здобич своїм тілом і поступово стискають її, доки не настає смерть внаслідок удушення.

Окрім рекордної довжини, сітчасті пітони входять до трійки найважчих змій у світі. Через свої розміри вони здатні проковтнути велику здобич, і в різних країнах уже неодноразово фіксували випадки, коли після нападу люди ставали жертвами таких хижаків.

Подібні інциденти трапляються вкрай рідко, однак вони підтверджують, наскільки небезпечними можуть бути великі пітони під час зустрічі з людиною.

Раніше один із дослідників вирішив перевірити, чи здатна велика змія проковтнути людину. Одягнувши спеціальний захисний костюм, він дозволив зеленій анаконді розпочати атаку. Проте експеримент довелося терміново припинити, коли змія почала заковтувати його голову, а чоловік відчув сильний тиск на тіло навіть крізь захисне спорядження. Команда була змушена втрутитися, щоб урятувати його.

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