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Проїзд у Києві здорожчав: скільки тепер коштують маршрутки
У Києві від 1 серпня приватні маршрутки підняли вартість проїзду до 25 гривень.
Від 1 серпня приватні перевізники у Києві підняли вартість проїзду до 20 та 25 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Маршрутки, де проїзд коштував 10 гривень, тепер коштують 20 гривень.
Маршрутки, де ціна становила 20 гривень, тепер коштують 25 гривень.
Перевізники пояснюють рішення про підняття цін стрімким здорожчанням пального та гострим дефіцитом кадрів через проблеми з бронюванням водіїв.
«Ми планували підняти ціну ще від 15 липня, але цього не робили, бо тоді здорожчав громадський транспорт. А відтоді за останні 15 днів вартість пального зросла на 15 гривень», — сказав керівник «Асоціації перевізників Києва та Київщини» Ігор Мойсеєнко.
Нагадаємо, з 15 липня зросла ціна у Києві на проїзд у комунальному транспорті. Тепер у столиці одна поїздка коштує 30 гривень.
Крім цього, у Києві від 1 серпня запроваджують новий пересадковий QR-квиток, який дає змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.