Проїзд у Києві здорожчав: скільки тепер коштують маршрутки

За проїзд доведеться платити більше

Реклама

Від 1 серпня приватні перевізники у Києві підняли вартість проїзду до 20 та 25 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Реклама

Маршрутки, де проїзд коштував 10 гривень, тепер коштують 20 гривень .

Маршрутки, де ціна становила 20 гривень, тепер коштують 25 гривень.

Перевізники пояснюють рішення про підняття цін стрімким здорожчанням пального та гострим дефіцитом кадрів через проблеми з бронюванням водіїв.

Реклама

«Ми планували підняти ціну ще від 15 липня, але цього не робили, бо тоді здорожчав громадський транспорт. А відтоді за останні 15 днів вартість пального зросла на 15 гривень», — сказав керівник «Асоціації перевізників Києва та Київщини» Ігор Мойсеєнко.

Нагадаємо, з 15 липня зросла ціна у Києві на проїзд у комунальному транспорті. Тепер у столиці одна поїздка коштує 30 гривень.

Крім цього, у Києві від 1 серпня запроваджують новий пересадковий QR-квиток, який дає змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Новини партнерів