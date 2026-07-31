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Субота, 1 серпня, припадає на один із найскладніших — і найнебезпечніших — днів місячного календаря. Але, з огляду на таку його особливість, панікувати не варто — достатньо дотримуватися правил обережності, про які говорять астрологи.

У такий день небажано спілкуватися з оточенням — насамперед із малознайомими та агресивно налаштованими людьми, але й контакти з близькими бажано звести до мінімуму — конфлікт, який спалахне цього дня, може згодом дорого нам коштувати.

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Також, незважаючи на вихідний день і спекотну погоду, яку обіцяють синоптики, краще не залишати рідного дому — саме за його порогом на нас можуть чекати неприємності. У найвигіднішому становищі опиняться щасливі власники заміських котеджів і дач — вони перебуватимуть одночасно і в своєму домі, і на природі, яка створить чудові умови для відпочинку та релаксу.

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Неділя, 2 серпня, — час активної та результативної діяльності. Насамперед вона стосуватиметься побутових і господарських питань, але й професійну діяльність не варто відкидати — розпочавши сьогодні роботу над важливим проєктом, можна буде зробити чудовий запас сил на наступний робочий тиждень.

Вважається, що в такий день можна здійснити навіть неможливе, тож головне — діяти, а все інше додасться.

Кому пощастить у такий неоднозначний, але цікавий час?

Телець

Тельцям зірки радять вирушати у довгоочікувані подорожі, ось тільки для вирішального кроку в цьому напрямі слід вибрати не суботу, а неділю. Вирушивши в дорогу в цей час, можна розраховувати на те, що все — від квитків і трансферу до розкладу екскурсій — складеться максимально вдало.

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Суботу бажано присвятити підготовці до поїздки, яка також є дуже важливою: від того, як представники цього знака підготуються до поїздки, багато в чому залежатиме її успішність, тож не варто шкодувати часу та сил на те, щоб оцінити й врахувати всі можливі тонкощі та нюанси.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на приємну новину, на яку вони останнім часом вже й не сподівалися. Найімовірніше, вона стосуватиметься коханої людини, яка не так давно зникла з їхнього поля зору й не давала про себе знати.

Представники цього знака встигли серйозно образитися на свого партнера, але сьогоднішня зустріч покаже, що у нього є поважна причина для такої поведінки, про яку ніхто навіть не здогадувався. У ситуації, що склалася, залишається тільки радіти тому, що все складеться саме так — максимально сприятливо.

Водолій

Водоліям, які давно мріяли про переїзд на нове місце проживання — як до іншої квартири чи міста, так і до іншої країни — саме цими вихідними слід зробити вирішальний крок у цьому напрямі.

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Водночас абсолютно неважливо, на якому етапі переїзду вони зараз перебувають — чи лише підбирають і оцінюють можливі варіанти, чи пакують валізи, які планують взяти з собою, головне — почати діяти. Щоправда, для цього більше підходить неділя, а не субота — цього дня бажано відпочити перед серйозним ривком.

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