У кедах і вишиванці з червоними квітами: новий аутфіт Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відвідала «Голосний кемп», який уже третій рік поспіль проводять за підтримки її Фундації у партнерстві з благодійним фондом «Голоси дітей».

У кемпі відновлюються діти з деокупованих і прифронтових громад, родин внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців. Тут відпочинок поєднують із професійною психологічною підтримкою, творчими заняттями, іграми та спілкуванням.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для свого візиту перша леді обрала гарну білу блузку з яскравою червоною вишивкою у вигляді дрібних квітів, із зав’язками, невеликими ґудзиками та об’ємними рукавами.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Верх Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями з високим посадженням. Замість класичного взуття вона обрала білі кеди із зеленими смужками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила укладанням з м’якими хвилями і боковим проділом, а також ніжним макіяжем. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.

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