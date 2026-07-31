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У кедах і вишиванці з червоними квітами: новий аутфіт Олени Зеленської
Перша леді України обрала для зустрічі з дітьми комфортний образ із виразним етнічним акцентом.
Олена Зеленська відвідала «Голосний кемп», який уже третій рік поспіль проводять за підтримки її Фундації у партнерстві з благодійним фондом «Голоси дітей».
У кемпі відновлюються діти з деокупованих і прифронтових громад, родин внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців. Тут відпочинок поєднують із професійною психологічною підтримкою, творчими заняттями, іграми та спілкуванням.
Для свого візиту перша леді обрала гарну білу блузку з яскравою червоною вишивкою у вигляді дрібних квітів, із зав’язками, невеликими ґудзиками та об’ємними рукавами.
Верх Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями з високим посадженням. Замість класичного взуття вона обрала білі кеди із зеленими смужками.
Аутфіт перша леді доповнила укладанням з м’якими хвилями і боковим проділом, а також ніжним макіяжем. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.