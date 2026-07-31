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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
1 хв

У кедах і вишиванці з червоними квітами: новий аутфіт Олени Зеленської

Перша леді України обрала для зустрічі з дітьми комфортний образ із виразним етнічним акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала «Голосний кемп», який уже третій рік поспіль проводять за підтримки її Фундації у партнерстві з благодійним фондом «Голоси дітей».

У кемпі відновлюються діти з деокупованих і прифронтових громад, родин внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців. Тут відпочинок поєднують із професійною психологічною підтримкою, творчими заняттями, іграми та спілкуванням.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для свого візиту перша леді обрала гарну білу блузку з яскравою червоною вишивкою у вигляді дрібних квітів, із зав’язками, невеликими ґудзиками та об’ємними рукавами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Верх Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями з високим посадженням. Замість класичного взуття вона обрала білі кеди із зеленими смужками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила укладанням з м’якими хвилями і боковим проділом, а також ніжним макіяжем. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі оверсайз і з елегантною брошкою відвідала фестиваль здорового харчування.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
562
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