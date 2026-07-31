- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 1 мин
В кедах и вышиванке с красными цветами: новый аутфит Елены Зеленской
Первая леди Украины выбрала для встречи с детьми комфортный образ с выразительным этническим акцентом.
Елена Зеленская посетила «Голосний кемп», который уже третий год подряд проводится при поддержке ее Фонда в партнерстве с благотворительным фондом «Голоси дітей».
В лагере проходят реабилитацию дети из деоккупированных и прифронтовых общин, а также из семей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. Здесь отдых сочетается с профессиональной психологической поддержкой, творческими занятиями, играми и общением.
Для своего визита первая леди выбрала красивую белую блузку с яркой красной вышивкой в виде мелких цветочков, с завязками, небольшими пуговицами и объемными рукавами.
Верх Зеленская сочетала с черными широкими брюками с высокой посадкой. Вместо классической обуви она выбрала белые кеды с зелеными полосками.
Образ первая леди дополнила прической с мягкими волнами и боковым пробором, а также нежным макияжем. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.
Напомним, Елена Зеленская в костюме оверсайз и с элегантной брошью посетила фестиваль здорового питания.