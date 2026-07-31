В кедах и вышиванке с красными цветами: новый аутфит Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская посетила «Голосний кемп», который уже третий год подряд проводится при поддержке ее Фонда в партнерстве с благотворительным фондом «Голоси дітей».

В лагере проходят реабилитацию дети из деоккупированных и прифронтовых общин, а также из семей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. Здесь отдых сочетается с профессиональной психологической поддержкой, творческими занятиями, играми и общением.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для своего визита первая леди выбрала красивую белую блузку с яркой красной вышивкой в виде мелких цветочков, с завязками, небольшими пуговицами и объемными рукавами.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Верх Зеленская сочетала с черными широкими брюками с высокой посадкой. Вместо классической обуви она выбрала белые кеды с зелеными полосками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ первая леди дополнила прической с мягкими волнами и боковым пробором, а также нежным макияжем. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.

Напомним, Елена Зеленская в костюме оверсайз и с элегантной брошью посетила фестиваль здорового питания.

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