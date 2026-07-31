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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Куди зникла 12-метрова фата принцеси Діани: дизайнерка її весільного образу вперше дала відповідь

Елізабет Емануель вперше розкрила правду про один із головних аксесуарів культового весільного образу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Весілля принцеси Діани

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Минуло 45 років відтоді, як Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза в одній із найвідоміших весільних суконь усіх часів. Вбрання протягом багатьох років захоплювало незліченну кількість шанувальників моди, а тепер сукня отримала доповнення, яке допомогло відтворити першочерговий образ нареченої.

В ексклюзивному інтерв’ю для People, дизайнерка оригінальної весільної сукні Діани Елізабет Емануель розповіла, що відтворила один із найвідоміших елементів весільного образу принцеси. Через понад чотири десятиліття шанувальники королівської родини зможуть побачити репліку фати завдовжки 12 метрів, яку Діана носила у поєднанні з тіарою родини Спенсерів.

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

За словами Емануель, оригінальна фата Діани, яку вручну розшила 10 000 блискучих мікроперлин Пеггі Умплбі з майстерні Hand & Lock (яка тоді називалася S. Lock), за десятиліття після весілля зникла або була пошкоджена.

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Після смерті Діани 1997 року її весільну сукню жодного разу не виставляли разом з оригінальною фатою. Невагома, майже прозора фата була майже тієї ж довжини, що й рекордний шлейф її сукні. На той час шлейф був найдовшим, який коли-небудь носила наречена на британському королівському весіллі.

«Їй потрібна ця фата. У цьому вся магія. Саме тому я називаю її „Фатою світла“», — розповіла Емануель, пояснюючи своє рішення відтворити фату Діани через 45 років. «Ви можете побачити це мерехтіння, і воно випромінює світло. Без фати сукня здається не завершено».

Нову фату, створену на замовлення Princess Diana Museum, восени повезуть у тур разом із весільною сукнею Діани.

Раніше Емануель розповідала про надзвичайно делікатну природу фати, описуючи ефект «чарівного пилу», який виникав, коли вона спадала за Діаною на сходах собору. На відміну від міцнішої тафти, з якої була пошита весільна сукня Діани, фата, за словами Емануель, була легкою й тонкою, «наче цигарковий папір». Про це дизайнерка розповіла в документальному фільмі Channel 5 Secrets of Diana’s Wedding Dress.

Її тодішній чоловік Девід Емануель, який був співавтором вбрання, додав: «Ми хотіли, щоб вона мерехтіла, як у казці».

І хоча делікатність цієї фати, вишитої вручну, можливо, і стала однією з причин, чому вона не збереглася до наших днів, саме вона допомогла перетворити Діану на справжню принцесу — саме такого ефекту й прагнули досягти Емануелі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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