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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 1–2 серпня

Вихідними очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі у вихідні?

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1–2 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Вихідними, 1 та 2 серпня, очікується низька сонячна активність. У ці дні прогнозуються слабкі магнітні збурення з максимальним К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню.

Істотних магнітних бур не очікується. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною, а прогнозовані коливання вважаються несильними.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
454
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