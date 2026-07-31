Вибухи від Казані до Краснодара: Зеленський показав удари ЗСУ на 1300 км вглиб РФ і попередив Кремль (відео)

Удари по російських об’єктах 31 липня / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари ЗСУ по об’єктах російської інфраструктури на відстані до 1300 км. Під прицілом українських дронів опинилися логістичні центри, НПЗ та морський термінал у кількох регіонах РФ.

Про це глава держави написав у Мережі та виклав відео з наслідками уражень.

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Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по російській інфраструктурі, яка забезпечує ведення війни.

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«Продовжуємо застосовувати наші дипстрайки та мідлстрайки по об’єктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію. Наші удари в межах плану далекобійних санкцій — це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси», — зазначив президент.

За його словами, цього дня було завдано ударів по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ — у Сарапулі, Казані та Волгограді. Відстань до цих цілей становила від близько 500 км до майже 1300 км.

Також, за повідомленням глави держави, у Краснодарському краї було уражено морський термінал, розташований приблизно за 270 км від лінії фронту. Крім того, удару зазнав нафтопереробний завод у Волгоградській області, який розташований майже за 480 км від лінії бойового зіткнення. Зеленський додав, що також були влучання в акваторії Азовського моря.

«Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні й важливі результати для України», — резюмував президент.

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Наслідки українських ударів по Росії / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня українські Сили оборони та ГУР провели успішну спецоперацію, уразивши нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у РФ. На території підприємства, що забезпечує потреби російської армії, спалахнула масштабна пожежа.

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