Взрывы от Казани до Краснодара: Зеленский показал удары ВСУ на 1300 км вглубь РФ и предупредил Кремль (видео)

Удары по российским объектам 31 июля / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах ВСУ по объектам российской инфраструктуры на расстоянии до 1300 км. Под прицелом украинских дронов оказались логистические центры, НПЗ и морской терминал в нескольких регионах РФ.

Об этом глава государства написал в Сети и выложил видео с последствиями поражений.

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Зеленский заявил, что Украина продолжает наносить удары по российской инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны.

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«Продолжаем применять наши дипстрайки и мидлстрайки по объектам российской инфраструктуры, работающей на российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций — это всегда о справедливых ответах, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы», — отметил президент.

По его словам, в этот день были нанесены удары по трем логистическим центрам в разных регионах РФ — в Сарапуле, Казани и Волгограде. Расстояние до этих целей составляло от около 500 км до почти 1300 км.

Также, по сообщению главы государства, в Краснодарском крае был поражен морской терминал, расположенный примерно в 270 км от линии фронта. Кроме того, удару подвергся нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, который расположен почти в 480 км от линии боевого столкновения. Зеленский добавил, что также были попадания в акватории Азовского моря.

«Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как нужно для достижения мира. Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины», — резюмировал президент.

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Последствия украинских ударов по России / © Владимир Зеленский

Напомним, в ночь на 31 июля украинские Силы обороны и ГУР провели успешную спецоперацию, поразив нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в РФ. На территории предприятия, обеспечивающего потребности российской армии, разразился масштабный пожар.

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