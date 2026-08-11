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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4133
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Настя Каменських знову вийде заміж за Потапа: співачка заінтригувала заявою

Співачка скасувала власні «ніколи».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Співачка Настя Каменських заявила про можливе весілля з Потапом, повернення до дуетів та інші несподівані зміни, а також недоречно і з гумором згадала свою обіцянку більше не розмовляти російською.

Співачка влаштувала у своєму Instagram своєрідний діалог із самою собою. У ролику вона зіставила категоричні заяви минулого зі своїми нинішніми планами. Каменських по черзі називає речі, від яких колись відмовлялася. Однак її «версія з майбутнього» щоразу заперечує ці рішення. Однією з найбільш промовистих стала заява про мову. Та на цьому сюрпризи від артистки не закінчилися.

  • «Я більше ніколи не розмовлятиму російською мовою», — каже Каменських.

У відповідь її друге амплуа без зайвих пояснень відповідає, мовляв: «Будеш».

/ © скриншот

© скриншот

Такий самий прийом співачка використала й щодо особистого життя та творчості. Зокрема, вона згадала категоричне рішення більше не виходити заміж за Потапа.

  • «Я ніколи більше не вийду заміж за Потапа».

Однак і цю власну обіцянку Каменських у ролику фактично скасовує. Ба більше, артистка натякнула, що може знову заспівати в дуеті, повернутися до пісні «Чумачечая весна» та навіть відкрити публіці найбільшу таємницю. Не оминула вона й акторську кар’єру — серед своїх «ніколи» співачка назвала головну роль у серіалі.

  • «Я ніколи не знімуся в головній ролі в серіалі».

Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя шокували заявою про виступи напідпитку у розмові з росіянином.

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