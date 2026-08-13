Ненавидів це: принц Гаррі розповів, на що його брат Вільям злився найбільше в дитинстві

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Getty Images

Реклама

Чи то шкільна форма, чи одяг кольору гакі, чи навіть вбрання, яке брати носили під час королівських поїздок з батьками, їх часто можна було побачити в однакових чарівних луках.

Іноді це стосувалося навіть їхнього взуття: маленьких принців часом можна було побачити в однакових чорних туфлях.

Реклама

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Getty Images

Гаррі пояснив у одному з уривків: «Віллі завжди ненавидів, коли хтось помилково вважав нас одним цілим комплектом. Він терпіти не міг, коли мама одягала нас в однакові вбрання. (Не допомагало і те, що її смаки в дитячому одязі були вкрай прискіпливі; ми часто мали вигляд, як близнюки з „Аліси в Країні чудес“.) Я майже не звертав на це уваги. Мені було начхати на одяг, свій чи чийсь ще. Головне, щоб ми не були в кілтах, з цим злощасним ножем у шкарпетці і цим вітерцем, що дме тобі в дупу, тоді все було добре», писав принц Гаррі у своїй книжці, цитує його журнал Hello!.

Реклама

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / © Getty Images

Зазначимо, що герцог Сассекський вже кілька років перебуває у відчуженні від королівської родини, але нещодавно зробив кроки до примирення зі своїм батьком, королем Чарльзом. Під час візиту до Лондона у липні Гаррі та його дружина Меган зі своїми дітьми провели з королем Чарльзом та королевою Каміллою кілька годин за обідом у Гайгроув-гаусі.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Новини партнерів