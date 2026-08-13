Зірка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук у 40 років зізналася, чому досі не має дітей

Марта Адамчук / © Прес-служба каналу ТЕТ

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Зірка «Жіночого Кварталу» та співачка Марта Адамчук у 40 років відверто розповіла, чому досі не стала мамою, коли в неї з’явилося бажання мати дитину та чого тепер вона боїться найбільше.

Ще кілька років тому артистка зовсім інакше уявляла власне життя. Діти не входили до її пріоритетів. Увесь фокус був на роботі, сцені та особистих цілях. Адамчук називає себе людиною, яка звикла постійно чогось досягати. Та згодом її погляди на материнство кардинально змінилися. Тепер зустрічі з маленькими дітьми можуть викликати в неї сльози.

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«Я така спортсменка, досягатор. Все результати, все переді мною. І я завжди думала, що я взагалі… Діти… Мені завжди не подобались діти, скажу прямо», — розповіла співачка в коментарі «Що ДаLee?».

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Марта Адамчук / © скриншот

За словами Марти, переломним стало відчуття емоційної безпеки поруч із людиною, якій вона справді довіряє. Саме тоді всередині з’явилося те бажання, якого раніше не було. Тепер артистка говорить про материнство вже не як про далеку перспективу, а як про власну мрію.

«У мене з’явився цей резервуар, якесь кохання. Але тільки поряд із людиною, в якій я впевнена. Тому що для кожної жінки, аби завагітніти, найголовніше має бути всередині — відчуття безпеки», — сказала Адамчук.

Водночас співачка чесно визнає: свого часу вона могла хотіти дитину, але внутрішньо не була готовою до материнства. Тепер, маючи життєвий досвід, вона сприймає це інакше й вірить, що важливі події приходять у її життя тоді, коли вона до них дозріває.

«Був такий час, коли я думала, що я хочу, але, насправді, не була готова. І це теж проблема. Але зараз, маючи досвід, будучи у своєму віці, я розумію, що в моєму житті все стається саме тоді, коли я точно готова», — зазначила артистка.

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Марта Адамчук / © скриншот

Однак разом із сильним бажанням стати мамою прийшло й усвідомлення, що відкладати це питання надалі вона вже не хоче. Адамчук зізналася, що через побачене довкола материнство дедалі частіше стає для неї болючою темою.

«Я багато над цим працюю. Я коли бачу дітей, до мене зараз сльози навіть підходять… Тому що я розумію, що хочеться. І якби годинничок уже проїхав», — емоційно сказала Марта.

Окремо артистка розповіла про страх, пов’язаний із віком. Раніше вона почувалася добре й не сприймала питання репродуктивного здоров’я як нагальне. Здавалося, що часу ще достатньо.

«Ти живеш своє життя, виступаєш, будуєш які-ніякі стосунки, і ти про це не думаєш. Ти себе прекрасно почуваєш. Тому що це ж не те, що там щось заболіло. Ти завжди думаєш: 'Я ще встигну. Я ще встигну'», — пояснила Адамчук.

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Марта Адамчук / © Прес-служба каналу ТЕТ

Тепер Марта планує перевірити свій репродуктивний потенціал після розмов із гінекологом. Вона не приховує, що перед обстеженням відчуває тривогу, адже побоюється почути невтішні результати.

«Мені вже 40, я себе прекрасно почуваю, але я розумію, що це фізіологічний час. І я так героїчно зараз збираюся… Мені треба здати аналізи на кількість яйцеклітин. Це ціле діло — зібратися. Звичайно страшно. Тому що ти боїшся, що тобі скажуть», — поділилася співачка.

Адамчук наголошує, що репродуктивні можливості не можна оцінювати за одним універсальним сценарієм. За її словами, для кожної жінки ця ситуація індивідуальна, а тому вона хоче спершу отримати реальну інформацію про власний організм.

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