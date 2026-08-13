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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Плоскі черви та інші паразити також можуть бути в ній — будьте обережні з цією рибою

Певні види риби можуть містити паразитарні організми, особливо якщо продукт споживають сирим або недостатньо термічно обробленим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Риба давно вважається одним із найцінніших продуктів у здоровому раціоні

Риба давно вважається одним із найцінніших продуктів у здоровому раціоні / © Associated Press

Риба — обов’язковий продукт у нашому раціоні. Але користь вона приносить тільки в том випадку, коли якісна. Заражена паразитами риба може стати неабияким випробуванням для організму людини.

Про це пише egeszsegkalauz.

Як правило, риба, виловлена в дикій природі, частіше містить паразитів, ніж риба, вирощена на рибних фермах.

Риба, яка перебуває вище в харчовому ланцюзі (крупніші види), частіше накопичує паразитів, які потравляють в неї разом із здобиччю — дрібною рибкою.

Водойма, де була виловлена риба, теж грає не останню роль. В деяких регіонах спостерігається вища поширеність паразитів у популяціях риб.

А окремі види риб просто більш сприйнятливі до певних видів паразитів через свої фізіологічні особивості.

Найважливішим аспектом безпечного вживання риби є купівля з надійного джерела та правильна термічна обробка риби до температури щонайменше 63 °C.

Як уникнути зараження паразитами

Термічна обробка. Це найнадійніший метод. Приготування риби при внутрішній температурі 63°C навіть впродовж 5 хвилин знищить паразитів.

Заморожування. Поширена практика знезараження риби, призначеної для вживання в сирому вигляді (наприклад, суші): виморожувати при температурі -20°C впродовж щонайменше 7 днів. Але так само можна заморожувати ту, яку згодом будете смажити. До речі, рибу для домашніх тварин — котів та собак — теж потрібно попередньо заморозити.

Соління. Менш популярний вид боротьби з паразитами. Дрібну рибу слід солити від 14 днів, велику — 40.

Раніше ми писали про шість найкорисніших видів риби для серця та мозку.

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