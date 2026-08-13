Як зібрати валізу у відпустку без праски: стилістка назвала найкращу тканину

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Зібрати валізу у відпустку так, щоб одяг після дороги не перетворився на суцільні складки, цілком реально. Один із секретів — правильно обирати тканини, які не потребують прасування.

Про це пише Daily Mail.

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Як зазначає журналістка Софі Гайнс, слід звернути увагу на сіерсакер (seersucker) — легку тканину з характерною рельєфною, трохи зморшкуватою поверхнею.

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Чому сіерсакер зручний у подорожі

Головна перевага тканини в тому, що її природна фактура приховує складки. Тому навіть після кількох годин у валізі речі із сіерсакеру можуть виглядати охайно без праски.

З такої тканини шиють літні сукні, сорочки, штани та інший легкий одяг. Вона додає образу невимушеності та добре підходить для спекотної погоди.

Фактично, після приїзду достатньо дістати річ із валізи, струсити її та вдягнути.

Тож якщо під час відпустки не хочеться витрачати час на пошуки праски, варто додати до гардероба кілька речей із тканин, які не бояться складок або навіть передбачають їх як частину дизайну.

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Як ми писали, у спеку важливий не лише колір одягу, а й тканина та фасон. Вільні речі краще пропускають повітря, а льон і бавовна допомагають тілу охолоджуватися. Білий одяг відбиває сонячне світло, але тонка світла тканина може пропускати більше ультрафіолету. Тож для спеки варто обирати легкі, просторі речі та захист від сонця.

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