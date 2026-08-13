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Наче прощаються перед далекою дорогою: сотні лелек заполонили село на Київщині (неймовірні кадри)
Місцеві жителі припускають, що птахи злітаються до села, щоб похарчуватися перед довгою подорожжю у теплі краї.
Жителі Обухівського району Київщини спостерігають дивовижне видовище, як сотні лелек одночасно злітаються на одну локацію в селі.
Про це розповіли місцеві жителі ведучій ТСН Наталі Островській.
Місцеві припускають, що птахи злітаються до них, щоб похарчуватися перед довгою подорожжю у теплі краї.
«Ці прекрасні птахи вподобали одне село в Обухівському районі Київщини. Сюди вони масово злітаються лише у серпні, перед мандрівкою у вирій, бо поруч є багато їжі», — поділилися місцеві мешканці.
Птахи буквально «захопили» місцевість. Вони сідають на дахи житлових будинків, електроопори, гаражні приміщення.
Додамо, що масовий відліт лелек у вирій зазвичай припадає на середину — другу половину серпня. До кінця серпня — початку вересня більшість птахів уже залишає Україну.
Нагадаємо, наприкінці липня усі четверо пташенят із гнізда відомих лелек Одарки та Грицика успішно розпочали перші польоти.