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Страшне відео ДТП із загиблими на трасі Одеса — Миколаїв ширять Мережею: що кажуть у поліції
У поліції прокоментували відео, яке активно поширюють у соціальних мережах із моторошною ДТП на трасі «Одеса — Миколаїв».
У Мережі активно поширюють відео із моторошною аварією на трасі «Одеса — Миколаїв», де зіткнулися пасажирський мікроавтобус та вантажівка. У поліції розповіли, що це кадри із ДТП, яка сталася ще 4 липня.
Про це у коментарі для ТСН.ua повідомив відділ комунікацій ГУНП в Миколаївській області.
Після 14:00 години 13 серпня низка анонімних телеграм-каналів активно поширила відео, на якому видно зіткнення мікроавтобуса та фури. Тіла жертв лежать просто на дорозі.
«Відео, яке поширюється у Мережі з багатьма постраждалими — від 4 липня», — розповіли нам.
У поліції наголосили, що моторошна аварія, яку поширили у Мережі, сталася ще 4 липня. Йдеться про ДТП, де мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo. Тоді загинуло 12 людей. За інформацією правоохоронців, аварію спровокував, найімовірніше, водій кросовера, який втік із місця ДТП, але його згодом затримали та оголосили підозру.