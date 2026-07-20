Поверталися з дня народження: на Львівщині водій відправив на той світ трьох підлітків (фото)

Жахлива ДТП сталася на Львівщині

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На Львівщині, у Бродах, сталася смертельна ДТП, яку влаштував нетверезий 24-річний водій.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автівка виїхала на узбіччя, врізалася у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинулася», — йдеться у повідомленні відомства.

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На місці аварії

У салоні перебували шестеро осіб — водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії троє дівчат — дві 16-річні та одна 15-річна — загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець.

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

На місці аварії

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

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Раніше повідомлялося, що у Києві п’яний водій BMW на смерть збив 17-річного велосипедиста.

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