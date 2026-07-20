ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

Поверталися з дня народження: на Львівщині водій відправив на той світ трьох підлітків (фото)

Водій не впорався з керування, що стало причиною смертельної аварії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Жахлива ДТП сталася на Львівщині

Жахлива ДТП сталася на Львівщині

На Львівщині, у Бродах, сталася смертельна ДТП, яку влаштував нетверезий 24-річний водій.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автівка виїхала на узбіччя, врізалася у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинулася», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії

На місці аварії

У салоні перебували шестеро осіб — водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії троє дівчат — дві 16-річні та одна 15-річна — загинули на місці. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Також травмувався 17-річний хлопець.

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після аварії водій утік з місця події, однак правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

На місці аварії

На місці аварії

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві п’яний водій BMW на смерть збив 17-річного велосипедиста.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
528
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie